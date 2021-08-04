原标题：清华要求五个地区学生暂不返校报到

本报讯 清华大学昨日发布关于秋季学期学生返校和新生报到有关安排的通知，对国内5个重点地区的学生要求暂不返校和报到，符合报到要求的新生报到时不允许亲友陪同入校。

根据北京市近期关于疫情防控和严格进出京管理的有关规定，清华大学研究决定，7月6日（含）以来在南京市江宁区和溧水区全境、7月20日（含）以来在南京市全境、7月17日（含）以来在张家界市全境、7月23日（含）以来在湘西土家族苗族自治州凤凰古城全境、7月16日（含）以来在郑州市全境的学生暂不返校和报到，具体返校和报到时间等待学校进一步通知。

除上述5个地区以外的中高风险地区所在市（但不在中高风险地区）的学生，如纳入当地管控的，在解除管控后持登机登车前48小时核酸检测阴性证明和健康“绿码”，在“学生进出校审批系统”中申请，经院系审批同意后返校；未纳入管控的，在当地进行14天健康监测后，持登机登车前48小时核酸检测阴性证明和健康“绿码”在系统中申请，经院系审批同意后返校。

已入境的境外（含港、台地区）学生，严格落实并满足境外返京人员“14+7+7”集中隔离与健康监测要求后，凭核酸阴性证明和健康“绿码”在系统中申请，经院系审批同意后返校。处于国内其他地区的学生，持健康“绿码”在系统中申请，经院系审批同意后返校。符合条件的新生可直接来校报到，但不允许亲友陪同入校。因疫情防控原因无法按时到校的学生，应按照教务管理规定提前履行请假手续。（记者 雷嘉）

(责编：温璐、郝孟佳)