人民网哈尔滨8月6日电 （韩婷澎）热情的龙江求贤若渴，发展的龙江机遇无限。8月6日，黑龙江省举行省校合作线上推进会暨集中签约仪式，与北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学、中国人民大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、武汉大学、华中科技大学、厦门大学等国内46所重点高校相聚云端，共谋合作发展。会上，黑龙江省委省政府与40所高校签订了省校合作战略协议。

“双一流”高校作为我国高等教育的“第一方阵”，是国家科技创新和高层次人才培养的重要基地，更是推动经济社会创新发展的中流砥柱。

会上，省委副书记、省长胡昌升向全国高校和优秀人才介绍了龙江的发展状况、资源禀赋和优势潜力。胡昌升表示：“我们诚挚欢迎各高校鼓励和推送更多优秀师生关注龙江、走进龙江，深入了解龙江的优势和机遇，点燃到龙江创新创业的激情和梦想。我们也将广开进贤之路，通过事业留人、感情留人、待遇留人，让人尽其才、才尽其用，更好支撑龙江高质量振兴发展。”

近年来，黑龙江省坚持向选好用好各方面人才要发展，持续深化省校合作，在人才引进、平台搭建、成果转化等方面建立全链条机制。在一系列招才引智举措吸引下，越来越多的年轻人选择龙江、扎根龙江。

省委常委、组织部部长沈莹介绍了近年来黑龙江省深化省校合作十大措施，这是黑龙江广聚天下英才的底气，更是对高层次人才的呼唤——

一是建立了高位推动、多方协同、深度对接的工作机制；

二是搭建了携手育才、联合攻关、助力创业的十大基地；

三是开展了面向高新、促进创新、拴心留人的头雁行动；

四是打造了走进校园、对接需求、常态合作的引才载体；

五是实施了扩面体制、引育并重、精准选调的夯基工程；

六是构建了统筹调配、多维交流、多岗锻炼的用才通道；

七是启动了面向基层、服务三农、振兴乡村的万人计划；

八是优化了精准支持、激励创新、鼓励创业的政策措施；

九是确立了事业留人、感情留人、待遇留人的保障体系；

十是形成了产业牵引、平台共建、科技驱动的合作态势。

从抛出“橄榄枝”到收获“一片林”，未来，黑龙江将如何进一步推动深化合作，携手发展共赢？

中国人民大学校长刘伟表示，中国人民大学与黑龙江省渊源已久、友谊深厚。近年来，“黑龙江人才周”活动开展得有声有色，人才工作“十大基地”建设取得了显著成效。未来，人民大学将全力支持黑龙江省校合作战略，认真履行双方合作框架协议，持续开展深层次、多领域合作。

厦门大学党委书记张彦说，黑龙江是厦门大学毕业生的向往之地。随着黑龙江的快速发展，越来越多的厦大学子将目光投向黑龙江，选择到这块热土上干事创业、施展抱负。双方一定能够以此次签约为契机，充分发挥各自优势，实现更多领域、更深层次、更高水平的合作。

哈尔滨工业大学校长、中国科学院院士韩杰才谈到，近五年该校先后有30人到省市县挂职、12名优秀年轻干部到地方任职，充分证明了哈工大多年来为龙江高素质专业化干部队伍建设提供的有力支撑。面向“十四五”，哈工大将聚焦龙江经济社会发展“十个新突破”，走好中国特色、世界一流、哈工大规格的新百年卓越之路，为奋力夺取现代化新龙江建设新胜利展现哈工大新担当新作为。

西安交通大学校长王树国说，他在黑龙江工作学习了几十年，对这块黑土地有着深厚的感情，西安交通大学将充分发挥高校的人才和科研优势，与黑龙江经济社会发展进行深度融合，在黑土地上贡献力量。他表示，西安交通大学一定尽之所能，为龙江发展作出优异的贡献。衷心祝愿黑龙江发展越来越好，也相信龙江发展一定会跃上一个新的台阶。

优秀人才为什么选择黑龙江？两位选调生在会上分享了自己的感受和体会。

李松晓是北京大学的定向选调生，2020年8月，被选拔推荐为绥化市青冈县副县长。他说，通过几年来的工作实践，最深切地感受就是黑龙江是干事创业、淬炼本领的沃土。回顾几年来的工作，切身感受到黑龙江作为青年干部的时代伯乐，为每一位敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦的青年人提供了练就本领的广阔天地。实践经历证明，当年的选择是正确的。在今后工作中，他将继续勤勉奋斗、担当尽责，以青春之名耕耘于沃野千里，以拳拳之心奉献于广袤龙江。

李宝金是来自清华大学新入职的定向选调生，他说，黑龙江招录定向选调生，让他找到了职业选择的方向。入职前的两次社会实践，让他看到了龙江日新月异的发展变化。他将不忘初心、珍惜机会、踏实肯干、扎根龙江，让青春在白山黑水间绽放绚丽之花。

在黑龙江这篇沃土上，正催生一系列令人欣喜的“磁场效应”——会议现场，黑龙江省与40所高校签订了省校合作战略协议，校地、校企签署了12个具体合作项目：

黑龙江省委组织部与哈尔滨工业大学签订了选调生联合培养协议；

牡丹江市委市政府与清华大学签订了人才合作协议；

建龙阿城钢铁有限公司与北京科技大学签订了高校科技成果转化协议；

哈尔滨电气集团有限公司与大连理工大学签订了“战略合作协议”；

北大荒农垦集团有限公司与武汉大学签订了“建设北大荒现代农林交叉产业研究院合作协议”；

鸡西市政府与哈尔滨工程大学签订了“共建新型研发机构－哈工程鸡西碳材料创新研究院项目合作协议”；

中国第一重型机械股份公司与中南大学签订了“轻合金环件轧制工艺及设备项目合作协议”；

黑龙江飞鹤乳业有限公司与江南大学签订了“共建母婴益生菌联合创新科研中心项目合作协议”；

佳木斯市委、市政府与中国农业大学资源与环境学院签订了“共建绿色农业与黑土地保护创新研究中心项目合作协议”；

龙江元盛和牛产业股份有限公司、齐齐哈尔市龙江县政府与西北农林科技大学（国家肉牛改良中心）签订了“龙江华牛雪花肉牛养殖技术研究项目合作协议”；

齐齐哈尔高新技术产业开发区管委会与西安交通大学签订了“共建精密超精密机床研究院战略合作框架协议”；

黑河市逊克县政府与西北工业大学签订了“高纬极寒民用无人驾驶航空试验基地技术咨询项目合作协议”。

图片由孙强拍摄。

(责编：陈羽、刘圆圆)