原标题：学子们，参军去

来自北京大学元培学院的李政睿即将读大三，和大部分的本科生一样，这一年是他们大学四年学习的一个“岔路口”。

是为出国深造准备各种考试，还是为国内考研联系导师，或者是为就业参加培训实习，同学们都在忙不迭地作出自己的选择。和一些同学不一样，李政睿选择了参军入伍。如果一切顺利，他将在今年9月从北大燕园步入绿色军营。

每每在新闻上看到军人驻守边疆、保家卫国的事迹，李政睿都心潮澎湃。“有些战士年龄比我还小，他们的故事真的很感人，我希望像他们一样，在军营里成长为一个有勇气、有魄力的人。”

选择

如今，大学生参军入伍的比例越来越高。2020年9月，在国防部举行的例行新闻发布会上，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校透露，如今我国兵员质量不断提高，据初步统计，大学生尤其是大学毕业生的比例较2019年明显提升，大学生征集规模结构持续优化。

来自北京大学医学部的柳澍达也计划参加下半年的征兵报名。柳澍达的父亲是一名警察，平时不苟言笑，“是一个以身作则、行胜于言的人”。由于岗位工作的特殊性，父亲有时几个月都不能回家。柳澍达通过报纸上的新闻报道，对父亲的工作有了更多的了解。

“一开始我也不是很理解父亲，但随着年龄的增长，慢慢明白了父亲的责任担当。”柳澍达说，“我十分钦佩他，也想成为一个像他那样的人。”在街上看见父亲巡逻时的飒爽英姿，柳澍达十分羡慕，这也更加坚定了他参军入伍、报效祖国的决心。

易遵文来自哈尔滨工业大学，今年夏天，他不仅收获了能源化学工程系的本科毕业证书，还计划在9月步入军营，成为一名光荣的解放军战士。

2019年庆祝新中国成立70周年阅兵时，易遵文看着电视里雄姿英发、步履铿锵走过天安门广场的官兵，感到无比的羡慕与敬佩。“那时候我就想，如果我也能像他们一样，拿起钢枪保卫祖国，该有多自豪！”从那时起，参军入伍的想法就在易遵文的心中埋下了种子。

“作为一名哈工大学子，继承和发扬哈工大精神是我们义不容辞的责任。”在母校建校100周年时，易遵文将自己参军入伍的想法告诉了老师。“我想，正好在毕业后参军，我也能将本科阶段培养的良好学习习惯带入军营，更快、更好地掌握各项军事技能。”

“参军并不是一时的冲动。”在中国人民大学公共管理学院19级本科生姜力赫看来，入伍是自己未来的奋斗方向。

“我下决心去参军的那个学期，刚好认识了公共课的一位助教师兄，他是一位退役大学生士兵，跟他的交流中，我对军营生活有了进一步深入的了解，师兄的从军经历，让我对军营里热血澎湃的生活充满了向往。”姜力赫说。

报完名以后，姜力赫才将这个决定告诉父母，“父亲十分赞成我去参军，因为他年轻时也想当兵，但因为种种原因没能实现，母亲虽然不舍，但也支持我的决定。”他说。

准备

从大学生活转入军旅生活，柳澍达已经做好了准备。“大学生活自由自在、无拘无束，部队生活是严格有序、令行禁止的。”柳澍达专门请教了北京大学国防教育协会的前辈们，在他们的指导下开始了身份转换的适应性训练。

他开始练习跑步，从5公里练起，甚至还跑了两次全程42.195公里的马拉松，柳澍达用实际行动证明了他参军的坚定决心：“如果明天让我去报到都没问题，我时刻准备着。”

而李政睿则在课余参加了北京大学“山鹰社”，在一次次的登山、野外拉练中强健体魄。“我听学长说，部队对于体能要求很高，5公里越野要跑进16分钟。”为此，李政睿经常针对体能进行专项训练，长跑更是成为他的“必修课”。“虽然目前距离良好标准还有一些差距，及格应该没有太大问题，我还在继续努力。”

中国人民大学统计学院的倪天辰大一时就报名参与了学校“红船领航”计划党员先锋营，在这期间，他积极参与体能素质训练。

“虽然坚持每周训练挺辛苦，到了12月依然要顶着刺骨的寒风在明德广场上进行擒敌拳方阵练习，然而如今看来，正是这段经历磨砺了我的意志、锤炼了我的品格，也让我下定了入伍的决心。”倪天辰说。

来自清华大学新雅学院的张美瀚比李政睿、柳澍达早半年实现梦想，他今年3月已经报名参军入伍。2020年8月，张美瀚收到了清华大学的录取通知书，其中还附带着一张大学生征兵宣传单，上面“参军报国，无上光荣”的8个字让他印象深刻。

入学后，张美瀚加入了清华大学学生国旗仪仗队。此后半年时间，每周逢一三五的晚上，当别人已在宿舍酣然入睡时，他还在操场训练队列动作；每逢周一清晨太阳还未升起时，他已在主楼前守护国旗升起。

平静的校园生活被一张征兵海报所打破，海报上是一位手握钢枪、满脸油彩的铁血军人。张美瀚对征兵宣讲会上老师所说的一句话印象深刻：“祖国不负清华，清华亦不负祖国。”他下决心参军入伍，“参军报国既是对理想信念的淬炼，也是一名普通清华学子的历史责任。”他说。

如今，张美瀚如愿来到西藏军区服役，在新近一篇介绍军营生活的文章中，他说，“以前是部队保卫我，现在是部队培养我。身为一名大学生士兵，我能用什么来回馈部队呢？我身无长物，只求去那偏远之地，在最美丽的星空下为国站岗。”

磨砺

日前，国防部征兵办下发《关于做好2021年下半年征兵工作的通知》，要求持续畅通大学毕业生应征入伍“绿色通道”，优先上站体检，优先审批定兵，做到合格一个征集一个。

记者从北京大学了解到，该校从2005年至今，已经有170名同学参军入伍，其中110名同学已经光荣退役。其中，12名同学在服役期间荣获了个人三等功，28名同学在部队入党，两名同学成为北京市征兵形象大使。

清华大学2005年开始征召义务兵，截至2021年春季，共有244名同学入伍。退役返校184名同学，其中37人立功。

李政睿非常期待9月份能顺利穿上军装，戴着大红花入伍。他希望自己不仅能够在学校学得好、研得好，更能够在军队中练得好、战得好，“北大有着深厚的爱国主义精神历史，参军入伍是作为一名北大人的自然选择。”

柳澍达也希望在绿色军营里不断成长，苦练军事技能，磨砺“一不怕苦、二不怕死”的血性品格。

对于可能即将开始的军旅生活，易遵文也做好了不怕吃苦、甘于奉献的准备。他说《祖国不会忘记》这首歌唱出了自己的心声，那首歌的歌词里唱道：“不需要你认识我，不渴望你知道我，我把青春融进，融进祖国的江河……”

中青报·中青网记者 叶雨婷 实习生 孙少卿

(责编：于子青、吴楠)