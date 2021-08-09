宗诚

原标题：中小学生开展职业体验 职业教育大有可为

职业体验教育就是以学生自身发展需求为出发点，尊重学生的自主选择，既让学生学习必要的职业知识和技能，更通过职业体验帮助学生形成健全人格和良好的思想道德品质，树立正确的职业观、劳动观和人生观，培养学生生涯规划意识与能力、动手实践与创新能力，促进学生全面发展和健康成长，让每个学生成为更好的自己。

开展职业体验教育，是推动职业教育资源面向基础教育开放，提升中小学综合实践活动课程、劳动与技术课程学习实施水平，促进普职融通，深入实施素质教育的重要途径。职业院校要立足学校专业特色，精心设计符合中小学生兴趣的职业体验项目课程，强化科技、艺术、道德与职业的内在融合，促进学生的全面发展。

近年来，职业教育领域在国家顶层政策的支持和鼓励下正在积极努力。一方面，在人才培养方面强调高质量和精细化，对接产业需求调整专业布局，从普通职业教育向高质量职业教育发展。另一方面，也在稳步发展职业本科教育，坚持行动导向培养模式，完善基于工作本位的学习制度，遵循工作实践中职业能力的要求，注重面向工作导向的技术技能创新，旨在引导学生可以毫无顾虑地被分流到职业教育培养体系中，帮助其学有所用，崇尚“技能让生活更美好”。

笔者认为，开展职业体验教育，促进学生全面发展健康成长，是职业教育展示自己一次难得的机遇。职业学校在开展职业启蒙、职业认知、职业体验与劳动技术教育方面具备天然的优势。职业院校可以深入探索和推进普职渗透，积极为中小学生加强劳动技术、通用技术课程教学，提供教师、场地、资源等方面的支持。通过向中小学生传授职业基础知识和基本技能，培养学生的综合素养，提高创新精神和实践能力。

具体而言，首先，可以通过培养职业兴趣，提高学生的科学素养和创新能力。让学生通过线上/线下体验项目，了解先进的科技手段，例如无人机、工业机器人、VR技术等，在体验中知晓国家经济发展、技术进步、产业转型升级取得的最新成果，了解在互联网、人工智能和新经济情况下层出不穷的新业态，在过程中培养学生的职业兴趣、劳动热情，提高科学素养和创新创业能力，激发学生的创造力，从而促进身心健康和全面发展。

其次，可以通过丰富职业体验，培养学生树立正确的劳动价值观。让学生通过听、看、做等多感官体验方式，参与人工智能、3D打印、VR、物联网、工业机器人等集新技术、新产业、新业态、新模式等技能类特点于一身的职业体验项目。在职业院校教师的指导下，完成设计程序、组装配件等任务，了解人工智能的基本工作原理、应用场景和职业岗位。在职业体验过程中，使学生既可以认知到该门学科的职业规范和工艺要求，深入了解工业、农业、现代服务业中不同职业的特性和岗位特点，又提高了学生的实际操作能力，帮助他们增强职业生涯规划的意识和能力，在充分体验过程中培养正确的劳动价值观和良好的劳动品质。

第三，可以通过感染艺术氛围，帮助学生传承弘扬中国传统文化。让学生体验融入传统文化技艺的编织、扎染、传统木工、绒绣、漆彩、木版水印、国粹体验等体验项目，使学生在职业技能学习过程中，领略国之瑰宝的艺术技艺与文化创意产品的灵活运用，让中小学生在深刻了解非物质文化的同时，又能领略到传统艺术的魅力。

当然，构建良好的教育生态，需要坚持政府主导、统筹部署，围绕回归教育本质这一核心任务，各级政府和教育行政部门可以加大制度创新力度，同步激励政策，确保服务保障。一方面，应当为职业院校教师提供相应的政策保障，如为教职工晋级、奖励及人事调整提供相应的依据，以充分调动教师的积极性和主动性。

另一方面，应鼓励行业龙头企业、能工巧匠以最新技术、设备、技能参与其。

总而言之，在发现、培养学生职业兴趣、职业认知、职业倾向，指导学生职业规划，促进学生全面发展的过程中，职业院校可以大有作为，在行政部门的统筹部署下，为中小学生开展职业启蒙、职业体验、劳动教育等丰富多彩的课后活动，让每一个学生都有人生出彩的机会，更为普职融通研究与发展提供难得的实际案例，为创新人才培养提供多元的学习平台。

（作者系中国教育科学研究院职业与继续教育研究所博士后）

(责编：温璐、郝孟佳)