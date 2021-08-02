原标题：研考隔离考场的考生收到录取通知书了

7月27日，27岁的刘殿林拿到了期盼已久的大连外国语大学思想政治教育专业研究生录取通知书。

这份通知书来得殊为不易：去年，包括他在内，304名考生在大连市金普新区的隔离考点参加了考试。

2020年12月21日，距离2021年全国硕士研究生招生考试仅剩5天，刘殿林家所在的金普新区就封闭了。而他原定的考点在大连市甘井子区。

刘殿林“整个人懵了”，担心受新冠肺炎疫情影响不能参加考试。尽管第二天得到通知，他可以走特殊通道去甘井子区考试，但他担心跨区会增加疫情风险，也会给别人带来麻烦。最终确定的方案是不用跨区，刘殿林可以在金普新区高级中学参考，并在考试前一天乘坐专用大巴车到一家国际酒店入住。

据中青报·中青网记者了解，2021年研考期间，全国设立了2万余个备用隔离考场，最终5000余名考生在备用隔离考场中参加了考试，各地还为受疫情管控影响的1万余名考生提供了更加人性化的考试服务。

新冠肺炎疫情出现后，2021年全国硕士研究生招生考试是“国家教育考试第一次和新冠肺炎疫情的‘正面遭遇’。”2021年全国硕士研究生招生考试在大连市高中等学校招生考试委员会办公室招生工作部部长王纪说。

面临着疫情防控和考试安全的双重挑战，“和往年不一样，我们和狡猾的病毒打了一场正面遭遇战，注定会非常艰苦。”王纪回忆，考研关乎考生切身利益和前途，绝对不能因疫情而耽搁，要确保实现“应考尽考”。

直面这场与病毒的正面遭遇战的，除了广大考生，还有广大的研招工作人员。以大连为例，大连市报考人数34848人，全市共设立考区7个，考点54个，考场1501个。

让王纪印象深刻的是五个全国首次出现：首次出现无症状感染者负压病房考试、首次出现密切接触者转运考试、首次出现控制区域内考生群体迁移考试、首次出现考前两天大规模调整考务安排、首次出现密切接触者监考员集中隔离并成立临时党支部。

“在考前反复推研，每一种类型都提前设计好一套工作流程。力争绝不让任何一个考生掉队。”王纪表示。

刘殿林回忆，考场安排有条不紊，秩序井然，尽管监考老师穿着防护服走路都挺费劲，但还努力安慰考生要以平常心应考。

要面对疫情大考的不仅仅是大连。

2020年12月初四川省成都市郫都区突发新冠肺炎疫情，四川省立即启动应急机制，进入战时状态，制定《2021年研招考试疫情防控考务及有关工作应急预案》，从考生流动原则、考生进入考点管理、新冠病毒核酸检测阴性报告单（证明）要求、对不适合参加考试考生的解释、谢绝家人或亲朋陪同参考、考点学校应给予的服务、增加卫健疾控专业人员、舆情监控等13个方面做出了详细的要求，为考试的顺利进行起到了至关重要的指导性作用。

新疆吐鲁番市高昌区针对疫情防控形势，紧急新增吐鲁番市高昌区研考点，最终，确认200余名高昌区考生就地参加考试。

当地按照每个考场20人标准精细编排考场，协调紧急加印考生统考科目试卷，细致分拣自命题科目试卷，选派专人押运试卷运抵高昌区并加强考务组织蹲点指导。这200余名考生考前集中管理、统一食宿，考中点对点送考，全程封闭管理，考后逐人送回。

每一个人的“考场”，是一群人的“战场”。在考试顺利进行的背后，是教育部门加强精准防控，确保广大考生和考试工作人员生命安全的默默付出。

在国家各类教育考试中，研考的考务管理较为复杂：考生一般考四科，前两科是国家公共课，后两科多是高校自命题。“考前，招办工作人员按照考生考场座位表，把考生试卷按照考号精确排好顺序，并至少核查三遍。在12月20日之前，各区招办几乎已把高校自命题试卷按照考场和考点分好了。”王纪说。

可是，疫情的变化将所有安排几乎全部打乱。这就需要在已经分好的考点考场里面，把这学生的所有的试卷一本一本地抽出来，给他们按考场编号重新给他们再安排试卷——每个考生考卷内容不一样，如果抽错了一张试卷，那就影响的是两个考生。

大连市、区招生办全体工作人员争分多秒，和时间赛跑，直到考前一天的凌晨，将1400余名考生的1119本国家公共课试卷和2073张高校自命题试卷重新进行抽取、清点、分拨、核对，无一差错。

“这个特殊时期的最为特殊的一名考生”的通知书则来得更为不易。

2020年12月26日，2021年全国硕士研究生招生考试的第一天，大连市第六人民医院内出现了一间特殊的考场备受社会关注，一名正在接受隔离治疗的无症状感染者在专门的负压病房里完成了研考首日的答卷。这也是全国首个新冠肺炎感染者参加的考试。

尽管曾经遭遇过一些曲折，但这名考生凭借自己的努力和坚持，还是如愿以偿地拿到了录取通知书。“是这名考生个人成就了自己，更是整个社会成就了像这名考生一样的奋斗者。”辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室高中等教育招生考试部副部长阎迪说。（记者 王晨）

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