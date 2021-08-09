刘自学

原标题：面对“双减”，学校最需要做什么

近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。这项被坊间称为“双减”的政策，其规格之高，前所未有。

从2020年10月，中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，教育部多次召开会议，强调落实，要求各级各类教育机构及学校要坚决克服“五唯”顽瘴痼疾——对于广大中小学校而言，主要存在“唯分数”“唯升学”的顽瘴痼疾，到今年上半年教育部密集开展“五项管理”的落实检查，再到此次的“双减”，核心都是作业问题。

学生作业负担的减轻，关键在学校，在教学一线。开学在即，面对“双减”，学校最需要做的是什么？作为一名一线教师，笔者建议：

一要切实做好政策的宣传。

据笔者观察，从上半年“五项管理”落实的情况看，不少学校的力度还远远不够，观望情绪依然浓厚。而此次“双减”政策出台，据笔者了解，不少学校对形势估计不足，对现实了解不够，仍然心存侥幸，以为还会像以往一样，一场风刮过就没事了。

现在不是等待、观望的问题，而是要立即行动。要将中央和教育部的政策宣传到位，学习到位，强调到位，落实到位，从思想、精神上，给教师们松松绑，让教师真正明确我们的教育目标是培养德、智、体、美、劳全面发展的一代新人，而非只看考试成绩的“一好”学生。

二是切实执行到位。

造成中小学学生作业负担过重的原因是多方面的。如何解决这一问题？笔者认为，应该先从学校作业管理入手。

作业是教学中一个基本的组成部分，学校应该有一套完整的管理措施。从目前各级各类学校作业管理看，主要放在检查这一块。所检查的内容都是学校及相关机构明确规定的，并不存在大的问题。而繁重的中小学生作业负担，恰恰不在检查这一范围之内，是除此之外的另外的部分——包括显性和隐性两大方面。显性的作业，主要是指通过书写完成的，如大量的活页作业——理科的概念、知识点，文科的生字词、单词短语句子以及需要记忆的其他内容。其中重复性的居多——有的老师动辄就是写多少遍，更不用说让人瞠目的罚写了。另外还有教师校内外印刷的各种习题、单元检测，以及教师违规让学生购买的各种习题性质的资料等。隐性的作业，包括文科的词语、短语、句子、段落、篇章的背诵，超量阅读，相关资料的查找，以及各个科目的预习等。

实实在在地讲，很多学校优异成绩的取得主要来自于作业的量，而非作业的质。实际上，通过有质量的作业，同样可以取得不错的成绩。笔者建议，这就要求学校做好对教师的引导、监督工作，促使教师对学生作业的布置走向正轨、科学的良性循环，彻底摒弃随心所欲、重复低效、瞒天过海的布置模式。

首先，明确除检查作业以外各年级、各科目的非检查作业内容。如初中语文的预习，做到圈点勾画和适当批注，能熟读经典课文或内容即可；要鼓励学生利用更多的课余时间自主阅读，努力向课外拓展延伸。

其次，学校要切实做好检查落实。坚决摒弃雷声大雨点小的做法，要一以贯之、始终如一。通过教师汇报、同科目教师的统一规划协同，及学生教师日志的填写、学生问卷调查、家长寻访，领导亲临教室走访等多种形式，多管齐下，坚决杜绝教师随意乱布置作业的行为，彻底把多余的作业拒之校门之外、家门之外。制定必要的惩戒措施：发现问题要在一定范围内及时公布、警示；对屡教不改的，要采取较为严厉的措施，以儆效尤。

第三，每一位教师都要切实落实好课堂教学，做到应教尽教。学生在校时间，教师在课堂上要引导到位、点拨到位、训练到位、提升到位，不仅让学生吃得饱，吃得好，还能让有潜力的学生找到跳一跳的感觉；不要为一己利，做有损师德的事情，也不给课外培训机构以可乘之机。

在此需要特别强调的是，一定要对学生完成书面作业的时间有一个总量控制——按照“双减”和“五项管理”要求，确保小学一、二年级不布置家庭书面作业，小学三至六年级书面作业平均完成时间不超过60分钟，初中书面作业平均完成时间不超过90分钟。

还有，学校不能把考试成绩作为对教师评价唯一标准，要注重对教师整个教学过程的评价。单一的考试成绩评论，是结果评价，是一锤定音，它只会让教师把目光集中到做题上，想方设法、投入更多的精力进行各种训练，学生最终难以从繁重的作业堆里走出来。学校要切实践行中央及教育部的减负政策和具体部署，要把工作落实到教师一日的教学行为和过程中去，通过听课、交流、查看、走访等多种形式，真正掌握每一位教师实际的教学状况，切实做好教师的过程性评价。

（作者为甘肃省景泰县第三中学教师）

(责编：温璐、郝孟佳)