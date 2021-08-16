截图来源：北京市教委官方微博

人民网北京8月16日电 今天上午，北京市教委通过官方微博发布消息称，新学期，北京大中小学和幼儿园将如期开学。其中，中小学按9月1日正式开学做好各项准备工作。如因特殊情况调整开学时间，将第一时间向社会公布。

记者注意到，在8月11日下午举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市教委公布了《北京教育系统2021年秋季开学返校工作方案》，明确了秋季开学返京、返校要求。

京内师生员工返校要求——

在京内中高风险地区的学校师生员工，严格落实属地疫情防控管理措施，待所在区域降为低风险地区后再持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。

京外中小学幼儿园师生员工返京返校要求——

在京外低风险地区：返京后，在京满14天且持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。

在京外中高风险地区所在县（市、区、旗，直辖市为所在区）及14天内有该区域旅居史：暂不返京。待所在区域降为低风险地区后可以返京，但需持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明；抵京后实施14天健康监测，在抵京当日及满7天时进行核酸检测；健康监测期满后持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。

在京外中高风险地区所在地级市域内其他县（市、区、旗，直辖市为所在区）：可以返京，但需持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明；抵京后实施14天健康监测，在抵京当日及满7天时进行核酸检测；健康监测期满后持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。

京外高校师生员工和新生返京返校和到校报到要求——

在京外低风险地区：需持48小时内核酸检测阴性证明、健康绿码和行程绿码方可返校和到校报到。

在京外中高风险地区所在县（市、区、旗，直辖市为所在区）及14天内有该区域旅居史：推迟返京返校和到校报到；待所在区域降为低风险地区后，返京前进行14天健康监测，健康监测结束后可以返京，但需持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明；在抵京当日进行核酸检测，检测结果为阴性后，持健康绿码和行程绿码方可返校和到校报到。

在京外中高风险地区所在地级市域内其他县（市、区、旗，直辖市为所在区）：返京前进行14天健康监测，健康监测结束后可以返京，但需持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明；在抵京当日进行核酸检测，检测结果为阴性后，持健康绿码和行程绿码方可返校和到校报到。

此外，中专学校、民办高校、民办非学历高等教育机构师生员工返京返校参照高校要求。

(责编：李依环、秦华)