人民网北京8月12日电 （记者孙竞）近日，教育部召开全国教育系统疫情防控工作视频调度会议。会议提出，科学谋划秋季学期学生返校有3条硬性标准：学校疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的，不能返校；学校各项防控措施落实不到位的，不能返校；有效应急预案和演练落实不到位的，不能返校。

教育部要求，要高度重视德尔塔变异毒株传染性增强等特性，认真研判对学校疫情防控提出的新要求，封堵防控漏洞，从严从紧从细落实各项疫情防控措施。

教育部要求，各级教育部门和高校要根据疫情形势变化，科学制定、动态调整秋季学期开学方案和疫情防控方案并及时上报。要结合实际完善疫情防控应急预案，做好人员物资、隔离场所等准备，加强应急演练，提高应对疫情风险能力。要从严做好健康管理和健康监测，对不同风险地区师生分类明确返校要求，做好开学返校前的健康监测及返校途中防护。要从严落实校园常态化疫情防控，严格校园重点场所环境消杀，落实勤洗手、常通风等防控措施。

记者注意到，在昨天召开的北京市第238场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕明确表示，在京外低风险地区的中小学幼儿园师生员工返京满14天后持48小时内核酸检测阴性证明方可返校；在京外中高风险地区所在县（市、区、旗，直辖市为所在区）及14天内有该区域旅居史的中小学幼儿园师生员工，暂不返京；在京外中高风险地区所在县（市、区、旗，直辖市为所在区）及14天内有该区域旅居史的高校师生员工及新生，推迟返京返校和到校报到。

上海市教委也在此前发布通知，要求所有来自或途经国内疫情中高风险地区的师生员工暂缓返校，应在抵沪后尽快向所在居村委和单位（或所住宾馆）报告，最迟不得超过12小时；所有来自或途经国内疫情高风险地区的师生员工，一律需接受14天集中隔离健康观察，及2次新冠病毒核酸检测；所有来自或途经国内疫情中风险地区或国内中高风险地区所在县（区、市）的师生员工，一律需接受14天严格的集中（居家）健康管理，及2次新冠病毒核酸检测。

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