原标题：中高风险地区学校将暂缓开学

8月4日，国务院联防联控机制在北京召开新闻发布会，介绍进一步加强疫情防控有关情况，并答记者问

8月5日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，教育部、工信部、文化旅游部、卫生健康委、海关总署相关司局负责人出席发布会，介绍进一步加强疫情防控有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋透露，国务院联防联控机制综合组已派出20个工作组，督导重点口岸城市排查堵塞漏洞，强化外防输入和突发疫情处置。教育部相关负责人表示，“如果到了开学的时候仍然还有中高风险地区，按照以前的经验和惯例，中高风险地区学校暂缓开学、中高风险地区学生暂缓返校。”

教育

具体开学时间安排

各地要因地制宜一校一策

“今年7月以来，新冠变异病毒从境外输入，在国内散发，当前疫情形势严峻复杂，给今年全国学校的秋季学期开学带来不确定性。”

教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊出席了发布会。

他提到，教育部近期正在会同各省级教育部门，按照属地管理的原则研究今年秋季开学以及防控工作。近期，教育部还将在开学前发布通知，部署今年秋季学期的工作。

在提到今年秋季开学的安排时，他说，“各地要按照属地管理、区域统筹，结合国家的总体疫情防控决策和当地的疫情形势和政策安排，来妥善安排好开学工作。”

他表示，具体开学时间的安排、方式的选择，以及疫情防控措施和教育教学的安排，各地要一省一案，因地制宜一校一策，因校施策，确保适应不同的情况，实事求是做好开学的安排。

“但总体有一个考虑，鉴于目前疫情发展的不确定性，如果到了开学的时候仍然还有中高风险地区，那么开学的安排按照以前的经验和惯例，中高风险地区学校暂缓开学、中高风险地区学生暂缓返校，以确保教学的开展是有序、健康和安全的。”

他还提到，各地教育部门在把握疫苗接种政策上很精准。

“他们强调在家长和监护人以及学生知情、同意、自愿的原则上，配合专业医疗机构分步骤、有序、安全、稳妥地做好12岁到17岁学生的疫苗接种工作”。

旅游

中高风险地区所在省区市

暂停跨省旅游活动

文化和旅游部市场管理司副司长余昌国说，暑期是游客出行旺季，针对当前疫情形势，文化和旅游部门从严从紧、从细从实地强化疫情防控工作，严防疫情通过文化和旅游途径传播扩散。

北青报记者了解到，8月3日，文化和旅游部又发出《关于全面加强当前疫情防控工作的紧急通知》，要求从严从紧、从细从实抓好疫情防控工作。

余昌国说，旅行社和在线旅游企业加强风险评估和研判，及时了解和掌握旅游目的地和客源地疫情形势，不组团前往中高风险地区旅游，不承接中高风险地区旅游团队，不组织中高风险地区游客外出旅游。

“当旅游目的地政府有关部门对旅游发出预警提示或将相关区域列为疫情中、高风险等级时，未出发的旅游团队必须立即取消或更改旅游行程；已经在当地的旅游团队，必须暂停在当地的旅游活动，配合做好相关疫情排查工作。”

他介绍，下一步将结合疫情防控中高风险地区管理措施，对跨省旅游活动进行联动管理。对出现中高风险地区的省（区、市）暂停跨省旅游活动，待省域内中高风险地区降为低风险地区后，恢复跨省旅游活动。

他同时还介绍，湖南省张家界市疫情发生后，文化和旅游部第一时间派出部领导牵头的工作组，参加国务院联防联控机制工作组，赴张家界开展督导工作。

余昌国表示，截至8月4日，全国已有20个省（区、市）的1152家A级旅游景区按照当地党委、政府的疫情防控要求暂停开放。截至目前，全国90%以上的5A级旅游景区已基本实现分时预约。

文化

中高风险地区电影院暂不开放

北京国际电影节延期举办

国家电影局8月4日发布《关于进一步加强当前电影院疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求各地根据风险等级动态调整情况，按照当地疫情防控部署要求，该限流的限流、该暂停的暂停、该关闭的关闭。低风险地区电影院上座率不得高于75%，中高风险地区电影院暂不开放。

《通知》指出，近期国内多个地区相继发生聚集性疫情，疫情防控形势严峻。各电影院线公司及电影院要强化场所防控措施。加强清洁消毒，保持良好通风，配齐防护用品。对影厅、大堂、卫生间等公共区域，售取票机、商品售货区等重点区域，座椅、3D眼镜等观众直接接触物品，严格落实消毒频次要求。

《通知》要求各电影院线公司及电影院要做好观众防疫管理。对进入电影院的观众严格落实扫码测温等防控措施，全部采取网络实名预约、无接触方式售票，观影期间全程佩戴口罩，电影放映期间不得饮食。

昨天，第十一届北京国际电影节组委会办公室公告，因疫情防控形势严峻，原定于8月14日至21日举办的第十一届北京国际电影节延期举办。

公告指出，组委会将密切关注疫情防控进展，在条件允许的情况下，及时公布第十一届北京国际电影节的举办信息。（孟亚旭 肖扬）

(责编：温璐、郝孟佳)