人民网北京8月5日电 受疫情影响，近期多地发布限制中高风险地区人员流动的要求。秋季开学在即，部分异地学生或将面临延期返校学习。今天下午举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，针对这个特殊情况，教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊进行了回应。

对于如何能够保障延期返校孩子的生活、健康和学习，刘培俊指出，教育部门目前主要考虑从三个方面把工作做实做细做好——

第一，加强统筹安排。教育部已经于7月中旬发出通知，指导各地教育部门根据学校所在地和学生所在地疫情防控政策，统筹指导各学校特别是高等学校“一校一案”，综合施策，充分分类考虑开学后延期返校学生的实际需要，安排好他们的学习、个人防护以及心理辅导。

第二，加强闭环服务。把延期返校学生纳入学校疫情防控闭环服务管理体系。在放假离校、留校，开学返校、居家这两个时间节点上，要为放假后留校学生提供生活保障服务，让学生在校如在家；让开学后居家的学生能够在线继续学习，让孩子们能够在家如在校。不管学生在家、在校还是在途，教育部门和各级各类学校都会考虑到孩子的安全第一，考虑到他的学习进度，为他们提供健康指导、学习的支持和心理的辅导。

第三，加强全程指导。筹备开学的时候，就将可能延期返校的学生考虑在内，做好统筹妥善安置。在学校开学后，对于不能返校的学生，要组织在线学习，精心安排，确保教学的进度和教学的效果。可以返校时，按照当地的疫情防控政策，组织这批延期返校的学生安全有序分批次进入校园，并按要求做好健康观察和监测，同时根据需要进行课程的辅导，确保学业进度和学习效果。

刘培俊强调，疫情的发展目前还有一定的不确定性，异地返校学习是开学工作的一项重点，也是难点。各级教育部门和学校将共同努力，力争实现学生走到哪里，教育政策指导就跟进到哪里，学校的关心关爱就跟进到哪里，确保全程化的指导、个性化的关切和精细化的服务。

(责编：李依环、秦华)