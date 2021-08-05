人民网北京8月5日电 随着国内疫情防控形势收紧，8月2日，教育部再次印发紧急通知，要求各地教育部门和高校要确保师生安全防护指导到位，加强疫情形势分析研判，及时优化调整疫情防控方案，及早谋划秋季学期开学。记者今天注意到，国内不少高校已经发布了秋季学期将延迟开学、暂不返校或提前开学的通知。

东南大学：在校生提前开学，本科新生延后报到

7月28日，东南大学发布《关于调整2021年暑假放假安排的通知》，原定8月2日放假暂不执行，2021-2022学年秋季学期提前至2021年8月2日开始。学生放假时间和教职工轮休时间相应后延，按照2021-2022学年秋季学期总体教学计划安排，并结合疫情防控形势，35天假期后期再行安排。目前已在校外的学生暂不返校，以线上方式参与教学活动，具体返校日期视疫情防控要求另行通知。8月3日，东南大学再次发布通知，原定于8月18日的2021级本科新生报到日期延后。

南京理工大学：非在校学生未经批准暂缓返校

7月26日，南京理工大学发出《致南理工师生的一封信》，要求各类在校学生非必要不离开校园，要按学校统一安排做好各轮核酸检测，每天定期做好自身体温监测，如出现相关疑似症状时，应如实向所在单位报告，并按要求及时就诊。其他各类非在校学生，大家则要按疫情防控需要，未经批准暂缓返校。

扬州大学：所有学生非必须未经批准不得提前返校

8月2日，扬州大学发布提醒，要求提前谋划秋学期学生开学方案，所有学生非必须未经批准不得提前返校。

郑州大学：未经学校允许，严禁私自提前返校

今天，郑州大学发布通知，校园实行封闭式管理，核酸检测排查最终结果出来之前，在校学生非紧急必要不外出校园。放假离校学生，要严格遵守当地疫情防控的各项规定。未经学校允许，严禁私自提前返校。

中山大学：外省师生返粤后，主动进行一次核酸检测

8月3日，中山大学发布重要提醒，在校师生非必要不离开学校所在地城市，离校师生非必要不跨地区活动，所有师生非必要不去中高风险地区所在的城市，必须要前往的，需按学校相关规定严格申请报备审批。在中高风险地区所在地市的师生暂缓返校，确有必要需提前返校的师生员工应报批获准后方可返校。近期有外省旅居史的师生员工返粤后，主动进行一次核酸检测。

华中科技大学：近期非必要不返校

8月2日，华中科技大学发布紧急通知，要求当前在校学生应继续按照“非必要不离校”“非必要不离汉”的原则，外地学生近期非必要不返校。如有特殊情况确需返校，应凭“通信大数据行程卡”和“健康码”绿码，并至少提前3天向辅导员申请，获得批准后方能返校。秋季学期开学返校前，所有学生也应自8月20日起在微校园——“健康状况填报”系统进行打卡，至少累计14天健康打卡记录。

清华大学：中高风险地区学生暂不返校和报到

8月3日，清华大学发布《关于秋季学期学生返校和新生报到有关安排的通知》，要求当前处于中高风险地区或疫情管控重点地区的学生，暂不返校和报到，具体返校和报到时间等待学校进一步通知。已入境的境外（含港、台地区）学生，严格落实并满足境外返京人员“14+7+7”集中隔离与健康监测要求后，凭核酸阴性证明和健康“绿码”在系统中申请，经院系审批同意后返校。处于国内其他地区的学生，持健康“绿码”在系统中申请，经院系审批同意后返校。

天津大学：推迟部分学生开学时间

8月4日，天津大学发布通知称，该校离校本科生集中返校时间暂时调整为8月21-22日，本科生新生集中报到时间暂时调整为8月25-26日；研究生有关时间安排暂时不变，研究生新生报到时间仍为9月1日。

另悉，为做好疫情防控工作，进一步保障师生健康安全，多地教育部门针对暑期和秋季学期开学也发布了最新通知。7月30日，江苏省疫情防控工作领导小组学校防控组发布通知，各级各类学校暑假期间实行校园封闭管理，严格控制因工作需要进入校园的人员规模，无关人员一律不得进入校园。学生没有经过批准一律不得提前返校。中小学对于留校的新疆班学生、暑期住校的学生等，要实行封闭管理，不得离开校园。同日，福建省发布紧急通知，即日起，全体师生员工非必要不出省，不跨省参加旅游、研学、交流等活动。

8月1日，据海南省教育厅消息，即日起，当地各级各类学校师生员工非必须不离岛。此外，海南要求落实暑期校园“封闭式”管理，无关人员一律不得进入校园。8月2日，湖南省教育厅发布紧急通知，暂停各级各类学校、各级各类校外教育培训机构线下教育教学活动和聚集性活动。同时，通知要求全体师生严格遵守属地疫情防控相关规定，近期非必要不出行。（孙竞、李依环、郝孟佳、实习生郭睿）

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