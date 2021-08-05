人民网北京8月5日电 今天下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步加强疫情防控有关情况。对于今年秋季学期开学的安排，教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊在回答记者提问时表示，教育部近期正在会同各省级教育部门，按照属地管理的原则研究今年秋季开学以及防控工作。

刘培俊指出，今年秋季学期工作坚持服从大局，把疫情防控作为头等大事。各地要按照属地管理、区域统筹，结合国家的总体疫情防控决策和当地的疫情形势和政策安排，来妥善安排好开学工作。具体开学时间的安排、方式的选择，以及疫情防控措施和教育教学的安排，各地要一省一案，因地制宜一校一策，因校施策，确保适应不同的情况，实事求是做好开学的安排。

刘培俊表示，鉴于目前疫情发展的不确定性，如果到了开学的时候仍然还有中高风险地区，那么开学的安排按照以前的经验和惯例，中高风险地区学校暂缓开学、中高风险地区学生暂缓返校，以确保教学的开展是有序、健康和安全的。

刘培俊强调，目前的当务之急是各地教育部门把秋季开学作为疫情防控的突出重点，提前研判、超前部署、靠前行动，要指导当地的学校按照属地的管控政策和疫情情况，做好教学开学方案、疫情防控方案以及应急预案，统筹安排好学校的教育教学、管理服务、资源和技术，包括人员队伍，以及环境的清洁，还有必备的应急场所安排等，为今年秋季开学做好充分准备。

对于开学前的工作计划，刘培俊谈到，教育部还将采取一系列措施，来指导各地把开学工作安排好，确保有序进展。首先，印发今年秋季学期的工作通知，召开全国教育系统秋季学期开学工作的视频会议，同时组织召开教育系统疫情防控专家咨询视频会；其次，会同疾控、卫健等部门修订和印发大中小学以及托幼机构疫情防控的技术方案，来指导各地做好开学前、开学中、开学后疫情防控的各项工作；第三，继续配合卫健、疾控等相关部门，积极妥善有序地做好在校学生符合条件师生的疫苗接种工作。

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