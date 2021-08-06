胡欣红

原标题：优秀乡村教师要引进来留得住

近日，教育部等九部门印发《中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划》（以下简称“优师计划”）：从2021年起，教育部直属师范大学与地方师范院校采取定向方式，每年为832个脱贫县（原集中连片特困地区县、国家扶贫开发工作重点县）和中西部陆地边境县（以下统称“定向县”）中小学校培养1万名左右师范生。

善之本在教，教之本在师。教师是教育的第一资源。随着国家对教育的高度重视，教师队伍整体素质不断提升。近年来，师范类招生录取持续走俏。据报道，今年在天津、云南等一些省份，部属师范院校的专业组投档线飙升，华中师范大学录取线仅比北大、清华低13分，东北师范大学录取线甚至超过了浙江大学，非部属师范院校也水涨船高。

让优秀的人才愿意当老师，就可以用优秀的人培养更优秀的人。“师范热”现象令人欣喜，但师资的区域不平衡问题依然十分突出。近些年，北京、上海、深圳等一线城市的中小学教师招聘，录取者不乏名校毕业生。一边是“孔雀东南飞”，而另一边则是中西部地区依然面临师资匮乏之虞。尤其是一些偏远乡村，“下不去、留不住、教不好”严重制约乡村教育的发展。为了破解中西部地区的师资问题，国家推出了特岗教师、银龄讲学计划等一系列针对性举措。

中西部地区不仅要充实教师队伍，更要想方设法吸引有志于教育事业的优秀人才加盟，而这正是“优师计划”的初衷所系。“优师计划”师范生在校学习期间免除学费，免缴住宿费，并补助生活费，毕业时免国家中小学教师资格考试，认定取得中小学教师资格。除了上述“福利”之外，相关高校更要开设系列特色课程，集中优质资源支持优师计划师范生培养，涵养长期从教、终身从教的职业情怀，强化教学基本功，提升教书育人本领。

在公费师范生计划基础上推出的“优师计划”，其“招生＋培养”的方式，对有教育情怀的学生很有吸引力。之前推行的免费师范生教育（2018年改为公费师范生），帮助许多中西部地区中小学实现了接收重点师范大学毕业生“零的突破”，为地方补充了具有较高素质的优秀教师。可以预见，“优师计划”也将会为中西部教育注入大量充满活力的新鲜血液。

“引进来”只是开了个好头，接下来更要“留得住”，这就需要在提升待遇、改善工作环境、打通职业发展空间等方面切实发力。去年，教育部等六部门印发《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》，提出要加大荣誉表彰和宣传推介力度，向乡村教师倾斜；坚持拓展职业成长通道，职称评聘向乡村倾斜；完善绩效工资政策，对乡村小规模学校、寄宿制学校、民族地区、艰苦边远地区学校给予适当倾斜。

随着“义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员”的推进落实，薪酬待遇问题基本上已经得到有效解决。教师是用心燃烧的人，待遇留人只是基本的物质基础，能否让教师实现自我价值，收获职业的幸福感，才是真正的留人之道。

一言以蔽之，要想留住并充分发挥年轻教师的作用，必须要从如何让教师“乐教”层面发力。唯其如此，才能吸引更多的人才乐于投身教育，形成良性循环。

(责编：郝孟佳、温璐)