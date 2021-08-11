人民网北京8月11日电 今天下午，北京召开疫情防控第238场例行新闻发布会，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，北京教育系统新冠肺炎疫情防控工作领导小组日前印发了《北京教育系统2021年秋季开学返校工作方案》，进一步明确了秋季开学防疫工作要求。

有京外中高风险地区旅居史的中小学师生等暂不返京

李奕表示，在京外低风险地区的中小学幼儿园师生员工要尽快返京，在京满14天后持48小时内核酸检测阴性证明方可返校；在京外中高风险地区所在县（市、区、旗，直辖市为所在区）及14天内有该区域旅居史的中小学幼儿园师生员工，暂不返京。京内低风险地区的学校师生员工按时返校，京内中高风险地区的学校师生员工，严格落实属地疫情防控管理措施，待所在区域降为低风险地区后再持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。

京外中高风险地区的高校师生员工及新生推迟返京和报到

李奕表示，在京外低风险地区的高校师生员工和新生，需持48小时内核酸检测阴性证明、健康绿码和行程绿码方可返校和到校报到。在京外中高风险地区所在县（市、区、旗，直辖市为所在区）及14天内有该区域旅居史的高校师生员工及新生，推迟返京返校和到校报到；待所在区域降为低风险地区后，返京前进行14 天健康监测，健康监测结束后可以返京，但需持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明；在抵京当日进行核酸检测，检测结果为阴性后，持健康绿码和行程绿码方可返校和到校报到。

暂停暑期所有学校学生军训 取消各级各类夏令营等活动

李奕表示，要严格落实北京市关于大型会议活动疫情防控工作要求，非必须的暑期会议活动一律推迟或取消，或改为线上形式。中小学按照疫情防控要求不再组织暑期线下活动。暂停暑期所有学校学生军事训练，取消各级各类夏令营等活动。

此外，要严控入校人员，做好入校人员健康绿码、行程绿码核验及测温、登记、查证等工作。在校园内严格落实戴口罩、勤洗手、“一米线”间距等防控措施。做好教室、办公室、图书馆、宿舍等人员密集场所日常通风，加大每日环境清洁消毒频次。定期摸排食材物料进货渠道，强化食堂及冷链管理，预防诺如病毒感染、急性胃肠炎等传染病。做好保安、保洁、食堂从业人员等重点人群健康管理，实行闭环封闭管理，有针对性地细化防控措施，坚持每日健康监测和定期核酸检测制度。学校还应根据实际储备数量足够、品种齐全的疫情防控物资。

秋季开学严格落实"日报告""零报告"制度

李奕表示，北京市严格落实疫情防控各项要求，做好各项保障措施。落实四方责任，各区政府、教育行政等部门、学校、师生员工及共同居住的家庭成员要全面落实属地、部门、单位、个人等各方责任，建立全社会共同防控的工作体系。师生员工及共同居住的家庭成员在返京返校途中做好个人防护，严格做好居家健康监测。个人漏报、瞒报、谎报旅居史、健康监测等有关信息的，一经查实，严肃处理，造成严重后果的，依法追究法律责任。

李奕强调，要严格落实值班值守和“日报告”“零报告”制度，畅通信息报送渠道，确保全面、准确、及时、高效。教育、卫健疾控部门实现信息共享、精准防控、多病共防。

(责编：郝孟佳、秦华)