2021年部分省区市秋季中小学开学时间

北京

目前，中小学按照9月1日正式开学做好各项准备工作。

天津

一省一策。若开学时仍有中高风险地区，中高风险地区暂缓开学，中高风险地区学生暂缓返校。

上海

新生军训暂停师生非必要不离沪，8月15日前须返沪以确保开学正常返校。

浙江

“一地一策”“一校一策”“错区域、错层次、错时、错峰”返校。师生8月16日前后返回并不再离开本市。

宁波：全市中小学、幼儿园从8月24日起有序实行分类错峰开学。

河南

因地制宜、一校一策，各地各校做好线上教学准备。

郑州：离郑中小学幼儿园教职员工及学生8月15日17时前返郑。

安阳：离安中小学幼儿园教职员工及学生8月15日20时前返安。

漯河：离洛中小学幼儿园教职员工及学生8月15日18时前返漯。

广西

各地中小学开学时间不得早于8月28日，各高等学校、中职学校不得早于8月20日开学。

海南

中小学校、幼儿园、特殊教育学校8月31日报名注册，9月1日开学。岛外中小学生至少提前14天返琼。

重庆

中小学（含中职）按校历9月1日开学行课，幼儿园和特殊教育学校参照执行。

贵州

对学校师生旅居史和疫情防控没有底的地区和学校，高三年级推迟到8月16日与初三年级同时开学。中职学校其他年级开学时间不得早于8月20日。

湖北

武汉：中小学、幼儿园（含中等职业学校）将于2021年9月1日（星期三）正式开学。武汉市各区、各校对师生员工开展14 天健康监测。市外低风险地区师生员工和新生，需于8月16日前返汉。目前滞留于中高风险地区所在县（市、区）及 14 天内到过中高风险地区的师生员工及新生，推迟返汉返校报到。

四川

明确暂不调整2021年学校秋季学期开学时间安排。中小学校、中职学校、幼儿园和特殊教育学校开学时间由市（州）、县（市、区）教育主管部门统筹。

山西

太原：教职工和学生，于8月15日前全部返回学校驻地。

云南

丽江：1—8年级学生2021年8月29日报到，8月30日正式上课。高一、高二、高三、9年级学生2021年8月23日报到，8月24日正式上课。中职学校、幼儿园参照执行。暂停开展高一(含中职学校)新生军训工作。

西藏