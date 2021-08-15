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定了！多地明确中小学秋季学期开学时间

2021年08月15日07:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月15日电 近日，全国多地结合疫情防控形势，陆续发布了秋季学期返校要求和时间。对于中高风险地区，根据教育部要求，多地明确作出了学校暂缓开学、学生暂缓返校的安排。人民网梳理了各地教育主管部门发布的最新情况，一起来了解。

2021年部分省区市秋季中小学开学时间
北京
目前，中小学按照9月1日正式开学做好各项准备工作。
天津
一省一策。若开学时仍有中高风险地区，中高风险地区暂缓开学，中高风险地区学生暂缓返校。
上海
新生军训暂停师生非必要不离沪，8月15日前须返沪以确保开学正常返校。
浙江
“一地一策”“一校一策”“错区域、错层次、错时、错峰”返校。师生8月16日前后返回并不再离开本市。
宁波：全市中小学、幼儿园从8月24日起有序实行分类错峰开学。
河南
因地制宜、一校一策，各地各校做好线上教学准备。
郑州：离郑中小学幼儿园教职员工及学生8月15日17时前返郑。
安阳：离安中小学幼儿园教职员工及学生8月15日20时前返安。
漯河：离洛中小学幼儿园教职员工及学生8月15日18时前返漯。
广西
各地中小学开学时间不得早于8月28日，各高等学校、中职学校不得早于8月20日开学。
海南
中小学校、幼儿园、特殊教育学校8月31日报名注册，9月1日开学。岛外中小学生至少提前14天返琼。
重庆
中小学（含中职）按校历9月1日开学行课，幼儿园和特殊教育学校参照执行。
贵州
对学校师生旅居史和疫情防控没有底的地区和学校，高三年级推迟到8月16日与初三年级同时开学。中职学校其他年级开学时间不得早于8月20日。
湖北
武汉：中小学、幼儿园（含中等职业学校）将于2021年9月1日（星期三）正式开学。武汉市各区、各校对师生员工开展14 天健康监测。市外低风险地区师生员工和新生，需于8月16日前返汉。目前滞留于中高风险地区所在县（市、区）及 14 天内到过中高风险地区的师生员工及新生，推迟返汉返校报到。
四川
明确暂不调整2021年学校秋季学期开学时间安排。中小学校、中职学校、幼儿园和特殊教育学校开学时间由市（州）、县（市、区）教育主管部门统筹。
山西
太原：教职工和学生，于8月15日前全部返回学校驻地。
云南
丽江：1—8年级学生2021年8月29日报到，8月30日正式上课。高一、高二、高三、9年级学生2021年8月23日报到，8月24日正式上课。中职学校、幼儿园参照执行。暂停开展高一(含中职学校)新生军训工作。
西藏
拉萨市幼儿园：全市各幼儿园缓开园，具体开学时间另行通知。
拉萨市中小学：第一批：当雄县、尼木县，林周县、墨竹卡县各中小学8月15日开学，8月16日正式行课。
第二批：堆龙德庆区、达孜区、曲水县、柳梧新区、空港新区各中小学8月18日开学，8月19日正式行课。
第三批：普通高中、中等职业技术学校、特殊教育学校和城关区各中小学校8月21日开学，8月22日正式行课。

　

(责编：温璐、秦华)

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