原标题：职教本科的优势在哪里？

2021年5月30日，重庆市沙坪坝区职业教育活动周现场，学生们在进行技能演示。孙凯芳摄/光明图片

2021年4月28日，河北省邯郸市永年区职教中心的特聘老师正在向学生讲解紧固件工艺技术。胡高雷摄/光明图片

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你如何看待职业教育？即便是今天，社会上仍有不少人将其视为“低人一等”的教育，“不愿把孩子送去职业院校”，也成为一些家长的心声。

但事实上，职业教育不仅是扶贫济困的手段和授人以一技之长的实用性教育，更是振兴国家经济社会发展的基础力量。为满足国家和社会发展对技术技能型人才的迫切需求，稳步发展职业本科教育，已成为国家的鲜明导向，是吸引广大青年人走技能成才、技能报国之路的重要举措。

发展职业教育本科，深层原因何在？怎样才能走稳？记者就此独家对话教育部职业技术教育中心研究所副所长曾天山。

原因：基于对高技能人才、高质量就业、高质量发展的迫切需要

记者：大力发展职业本科教育，原因何在？

曾天山：客观来说，发展职教本科是推动经济高质量发展和健全职业教育体系的关键环节。

首先，满足国家经济高质量发展对高技能人才的迫切需要。我国拥有世界最完备的工业体系，推动制造业升级和新兴产业发展，促进产业发展从中低端走向中高端，迫切需要高技能人才支撑，而目前高技能人才总量只有5000多万人，仅占技能人才总量的28%；据测算，到2025年，我国制造业十大重点领域人才需求缺口近3000万人。“十四五”计划新增高级工800万人次，使得高技能人才总量占技能人才的总量达到30%，这与发达国家（普遍在40%以上）相比仍有较大差距。

其次，满足人民群众实现更高质量更充分就业愿望的客观需求。就业是民生之本，解决就业问题根本要靠发展，通过技能提升使无业者有业、有业者乐业，使低收入者成为中等收入群体。当前，我国就业总量压力仍居高不下，每年需要在城镇就业的新生劳动力超过1500万人，传统行业中低端就业岗位减少，900多万大学毕业生结构性就业矛盾突出，难在新建地方本科院校和民办高校，意味着高等教育结构改革势在必行，急需转型发展。因此，重点举办职教本科，培养更多高技能人才是解决就业结构性矛盾的重要手段。

再次，健全职业教育体系实现职业教育高质量发展的关键举措。把职业教育提升到本科层次，是20世纪后期以来世界职业教育的发展趋势，如德国的双元制大学、日本的技术大学等。而发展职教本科使我国职业教育体系建设及时跟上了世界步伐，2019年以来，教育部批准了33所学校开展职教本科试点，实施长学制培养高技能人才，着眼培养与科学大师相媲美的大国工匠，打破了职教止步于专科层次的“天花板”，克服了优质职教专科升格为普通本科后的尴尬，畅通了高技能人才成长渠道，引领职业教育一体化、高质量发展。

特点：多了创新性、技能性要求

记者：发展职教本科既然是大势所趋，那它的特点是什么，与职业专科教育、普通本科教育有何不同？

曾天山：在培养层次上，职业本科教育比职业专科教育多了创新性要求。职教本科作为目前职业教育体系中学历层次最高的教育，是现代职业教育体系建设的领头羊，它不仅面向的是产业，更要对接产业中的高端领域，培养的是创新型高技能人才，这是区别于专科层次及其以下职业教育所在，也是体现职教本科“高等性”的必然。职教本科的突出特征是新技术，意味着要强化高新科技含量，是“用脑”的教育，而不再停留在职教的“操作”层面，也是在职教专科人才培养的基础上往上提升的方向所在。职教本科的位阶是本科层次，既是处于职业教育的顶层，又是本科教育层次的一种，要与普通本科、应用本科共存共竞，同时又要有自身差异化发展优势。在实践层面，职教专科主要是跟跑企业，而职教本科则从适应产业上升到适度超前引领产业发展；职教专科实施的是点对点双向合作，其合作对象是特定的，而职教本科则从校企合作上升到产教融合，实施的是面与面的深度融合，强调服务对象的普适性；职教专科的工学结合更多停留在技术操作层面，而职教本科则从工学结合上升到知行合一，强调手脑并用的创造性层面。

在培养内容上，职业本科教育比普通本科教育多了技能性要求。职业教育有两个特征，一是其学习的特定性，学习的是面向职业或行业的职业内容，而不是普适性的知识；二是相比于普通教育，这种学习的目的是“获得”，而非“发展”，意味着职业教育带有强烈的就业导向。从职教本科与其他类型本科教育，特别是应用本科的区别来看，一是职教本科是内生而非外生，即从普通本科教育中转型而来有相当的难度（如讲课教师转为能说会做的双师型教师、理论教学转为理实一体教学、知识教学资源转为实训装备条件、科教融合转为产教融合、校社合作转为校企合作、毕业论文转为毕业作品等），而优质职教专科的自然升格则比较顺畅（在产教融合中增加了科研，在实训实习中增加了实验，在生产、服务中增加了设计，在技术学习、掌握中增加了改进等）。二是职教本科居于类型顶层而非体系底层，是职教类型的上升通道。在学术教育（培养科学家）-工程教育（培养工程师）-技术教育（培养技师技工）通行的三分法中，职教本科培养的是“技术工程师”。职教本科主要面向行业产业培养创新型高技能人才，而应用型本科主要面向区域或地方，为地方经济社会发展服务，这是职教本科与应用型本科的又一个区别。

发展：走升级与转型并行的道路

记者：如何走稳职业教育本科之路？“稳”该如何体现？

曾天山：要落实好习近平总书记关于“稳步发展职业教育本科”的重要指示，发展职教本科既不能盲目冒进，也不能止步不前，要坚持“三个高、两个衔接、三个不变”的总体发展思路，走升级与转型并行的多元化发展道路。

优化类型教育特色。职教本科应遵循职业教育规律，又必须达到本科教育水平，培养的是能胜任具有技术复杂性的操作岗位，或为一线操作者提供技术方案的应用技术岗位，能在企业直接就业并能为企业带来经济效益的技能型人才。为此，要探索长学制培养高技能人才规律，按照职教本科247个专业制订专业标准，设计人才培养方案，建设“双师型”教师队伍，构建理实一体化的“学科+专业”课程体系，增加通识教育和创新创业教育，建立技能操作—技术应用—技能技术融合—技术创新的“四阶段”阶梯式实践课程体系，形成校企结合的评价体系。

坚持新标准高门槛。职业本科教育院校和专业设置文件的颁布，解决了职教本科实施的行政许可问题，要严格按照新标准审批，成熟一个发展一个，宁缺毋滥。

坚持走内涵发展道路。职教本科要按照“不求最大，但求最优，但求适应社会需要”的办学理念，瞄准技术变革和产业优化升级的方向，推动职普融通，促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接，提高质量，办出特色和水平。借鉴和汲取普通本科院校办学的经验教训，不再走规模扩张的老路，控制办学规模和多校区办学，专业设置数应低于普通本科的平均60个左右。

（本报记者 晋浩天）

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“三个高、两个衔接、三个不变”

“三个高”，即本科层次职业教育是职业教育的高层次，高起点、高标准建设一批专业，通过长学制培养，为产业转型升级提供高层次、高水平技术技能人才支撑。“两个衔接”，即注重与中职和高职专科专业设置管理办法的衔接，注重与本科层次职业学校设置标准和有关评估方案的衔接。“三个不变”，即在办学方向上坚持职业教育类型不变，在培养定位上坚持技术技能人才不变，在培养模式上坚持产教融合、校企合作不变。

（本报记者晋浩天整理）

(责编：郝孟佳、熊旭)