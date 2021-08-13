人民网北京8月13日电 （记者孙竞）近日，暨南大学公布了2022年硕士研究生招生专业目录。记者注意到，中国田径队队员苏炳添的名字出现在该校体育学院体育教学、运动训练2个专业的导师名单中。此前，苏炳添在东京奥运会上透露，自己下一站会回到暨南大学任教。

图片来源：暨南大学研究生院招生办公室官网

记者从暨南大学了解到，2009年，苏炳添通过高水平运动员招生进入暨大经济学院国际经济与贸易专业学习，2017年从该专业硕士研究生毕业。2018年4月，苏炳添被聘为暨大体育学院副教授。如今，他带的第一批硕士研究生已经顺利毕业。

苏炳添为什么能跑这么快？作为副教授，他在自己写的论文里揭秘了。2019年，苏炳添以第一作者在《体育科学》期刊发表题为《新时代中国男子100m短跑：回顾与展望》的论文，运用文献资料调研、访谈和案例分析等研究方法系统分析了近10年，特别是新时代以来我国男子100 m短跑的成功经验。

在文中，苏炳添认为，中国男子100m短跑跻身世界一流的原因包括：践行科学化训练理念；打造良性团队竞争模式；实施“接力促单项”策略；贯彻“走出去，请进来”方针；组建完善的训练保障体系；注重提升运动员素养。记者发现，苏炳添还在论文中还贴出自己训练前后的对比数据。

图片来源：苏炳添论文截图

在东京奥运会上，苏炳添在田径男子100米半决赛中跑出9秒83，刷新亚洲纪录，成为首位闯入奥运会男子100米决赛的中国运动员。暨南大学体育学院特地组织在校师生一同在体育馆观看比赛，为苏老师加油和欢呼。

作为苏炳添的学生，暨南大学2018级体育教育专业寇笑寒说：“苏老师在东京奥运会上用自己的实力创造了历史，我们深感自豪、骄傲。回想起苏老师的课，我依然记忆犹新、获益匪浅。他不仅教授了我们实用的田径技术，更向我们传递了作为一名体育人该有的态度和精神：自信、拼搏、坚定、进取、超越、突破！”

据介绍，暨南大学体育学院成立于2015年9月，致力于体育教学、体育科研以及竞技体育、群众体育等多方面发展，已经培养了苏炳添、陈艾森、莫有雪等优秀的国家运动员。该学院相关负责人表示，待苏炳添9月份开学回校后，会尽力安排“第一课”，争取让更多暨大学子有机会与苏炳添面对面交流。

(责编：郝孟佳、温璐)