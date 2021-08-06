原标题：扬州疫情防控线上的最美“亲子装”

继7月24日应南京市政府请求，扬州大学625名医学师生驰援南京帮助核酸检测，今日扬州市正在进行第三轮大规模核酸检测，一早，该校派出627名医学生分赴扬州广陵区、邗江区、生态科技新城帮助开展核酸检测。

“张开嘴，说一声‘啊——’”这是该校医护志愿者苏欣纯在样本采集中学到的小技巧。今天，扬州市最高温度达到35℃，防护服内更是达到50多℃。“刚穿上密不透风的防护服，还没走动，就感到汗如雨下。”苏欣纯说，最多10分钟，衣服就会湿透。

7月24日，作为医学专业学生，苏欣纯第一时间响应号召，返校组队，支援疫情防控。当时，在苏欣纯的老家泰州，同为医护人员的父母也穿着厚厚的防护服，奋战在疫情防控第一线。一家三口，穿上同款“亲子装”，19岁的苏欣纯备感自豪。

“当我看到学校的通知后，第一反应就是‘我要报名’！”苏欣纯回忆说，当天，班级的聊天群里突然跳出一则消息——招募前往南京江宁区做核酸采样的志愿者。短短5分钟内，几乎所有同学都申请报名。“氛围高涨，现在想来，都热血沸腾！”

“我的父母都是医生，从小我就在医院长大。我相信他们会支持我的。”苏欣纯说，当初选择医学专业，也是受父母影响。每次在家里，他们讨论起工作，都带着成就感。父母这份救死扶伤的责任感深深印刻在她内心深处。

当得知女儿报名支援南京后，爸爸妈妈几乎同时为她加油鼓劲。事实上，在2020年全国疫情最严峻的时候，苏欣纯的父母就奋战在抗疫一线。他们以医院为家，与时间赛跑，有近一个月没回家。

那时，读高三的苏欣纯正备战高考。看到许多逆行医护工作者的感人故事，看到爸爸妈妈的疲惫和付出，苏欣纯更加坚定了报考医学专业的决心。

“毕竟是唯一的女儿，怎么可能不担心。”妈妈朱美云回忆说，但女儿作出的选择是医护人员的天职。女儿报名那天，她连夜开车送女儿回校。虽然身为母亲很担心，但在女儿面前，朱美云却表现得异常淡定。一路上，她反复告诫苏欣纯，一定要严格按要求做好防护，放平心态。

“这一次换我逆行！”7月25日一早，苏欣纯跟着扬州大学第一时间组织起来的625人医学院志愿服务队来到南京江宁区。经过专业培训，医学专业的他们很快开始工作。

苏欣纯穿上了与爸爸妈妈一样的防护服，非常激动。她和妈妈视频聊天时，还开玩笑说，这下全家终于有了一套“亲子装”。在防护服的闷热感下，苏欣纯也更明白了那些医护工作者逆行的不易。在各个社区，志愿者都在以专业、耐心的态度进行着核酸采样工作，很多同学工作至晚上10点多。

“虽然很辛苦，但在一声声‘谢谢’中，我们感受到了自身的价值。”苏欣纯回忆说，一位孩子爸爸匿名给所在社区的每位同学点了汉堡套餐，也有人送来水果，社区工作人员还为同学们点了奶茶。

7月26日，结束完核酸采样工作后，该校医学院志愿服务队的625人返回学校。25-26日两天时间里，他们共完成了近14万例的核酸采样工作。返回学校的苏欣纯和其他志愿者一起，严格按照疫情防控要求，集中隔离。可就在这期间，扬州的疫情形势急转直下。本以为能休息一段时间的志愿者们再次行动起来，有序投入到核酸采样工作中。

今天凌晨3点多，苏欣纯就和其他志愿者一样，开始了当天疫情防控集结。前天晚上，她还和妈妈视频交流采样的技巧和心得体会。这两天，泰州老家的妈妈朱美云、爸爸苏亚兵，同样作为医护人员参与到疫情防控中。他们对女儿在防控一线的表现非常满意，“虽然在我们眼里只是个孩子，但这次经历让她成为一名医护‘老兵’。”

其实，苏欣纯是众多大学生志愿者的一个缩影。在抗疫一线，很多医学志愿者一天要检测10多个小时。为了节省时间，大家争取少喝水、少上厕所，口罩勒得耳朵疼……有些同学双手被汗水浸泡到脱皮，依然毫无怨言地坚持战斗。

值得一提的是，他们基本都是00后。让苏欣纯记忆深刻的是，在核酸检测现场，一位医生阿姨非常认可地说：“00后的小朋友们也是好样的，以后一定能成为很好的医生！”

本报扬州8月5日电

张运 中青报·中青网记者 李超

(责编：郝孟佳、温璐)