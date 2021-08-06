原标题：选择种地的清华博士后建了一个理想中的农场

种地、除草、施肥、给牲畜喂饲料……头顶中国人民大学博士、清华大学博士后等头衔的80后女生石嫣，农活干得一点也不逊色。她喜欢称自己是农民，她的微博名字是“农人石嫣”。

石嫣离不开土地。她和农业打了快20年的交道。考大学时，石嫣选择了农业；考取研究生时，她选择在农业方向进修；考取博士、博士后，她仍然选择了农业。

被称为“新农人”的石嫣，经营的分享收获农场是她理想中的样子：农场不使用任何化肥、农药，完全采用生态方式种植。消费者要在年初预付农场一年的生产费用，与农场共同承担风险。到了收获季，农场再为消费者送去生态健康的食物。

农场布置很特别，不是大棚、牲畜棚脏乱差的传统样子。小路两旁是用原木搭建的帐篷、椅子，夜幕降临后打开彩灯，农场俨然是小清新风格的世外桃源。经常有年轻人在这里举办婚礼，也有公司选择在这里团建。

2002年，出于对农业的好奇和喜爱，石嫣报考了河北农业大学。那时候她只是觉得做农业比较有趣。2006年，石嫣帮助三农问题专家温铁军整理农民寄来的信件。这些信件里的内容，让她感受到解决中国三农问题迫在眉睫，“从事农业不仅是种地那么简单，更深层次的是要帮助千万农民更好地生产生活。”

在中国人民大学攻读硕士期间，她跟着导师调研了十几个乡村，将存在的问题一一整理记录。此后她一直在思考，如何寻找解决相关问题的途径。

2008年，石嫣以公派留学生的身份前往美国，她没有进入高校，而是一头扎进当地的农场，成为地地道道的农民。她跟着下地干活儿，日出而作、日落而息，吃农场里的蔬菜，逐渐了解到当地农场以生态有机为种植理念，不施肥、不打药。她也了解到，美国不少农场采用社区支持农业（CSA）模式。

这是一种新型农产品贸易形式，农场的消费者也是农场的股东，在种植季节之初，消费者预付费用，农民则要用生态可持续的种植方式，保证食品的安全。这样的形式需要供需双方互相信任，消费者得到了有机健康的农产品，农民也不用担心自己种的好东西卖不出去。没有中间商赚差价，供需双方建立起最直接快速的沟通桥梁。

这样的新模式给了石嫣灵感，为什么不把这样的方式引进到中国？回国后，石嫣开始着手建立有中国特色的社区支持农业农场，她要试试这条路在中国是否能走通。

2009年，在北京凤凰岭山脚下，“小毛驴市民农园”正式开张了，这是石嫣建立的中国第一个“社区支持农业”农场，农场所种的蔬菜全部使用农家肥，猪的养殖采用自然养殖方法，同时用微生物分解发酵粪便污物保证猪舍干净无异味，将粪便再作为农产品肥料使用……这样循环的生态种植很快受到消费者的喜爱。

2011年，石嫣博士毕业，她与丈夫确定了未来要走的路，正式成立社区支持农业模式的农场。刚踏出校门，石嫣的双脚就迈进了农田。

当时，石嫣并不只有当“农民”这一个选择。她考虑过留校任教，也拿到了知名企业的offer，但最终还是选择了“农民”这条路。“我想建立这样一种可能性，让更多人看到回到乡村也能有很好的职业、有高质量的生活，农村的生活能够符合他们对现代生活的需求。”

农场最初成立时并不被消费者接受，先付一年的费用，没有几个人愿意承受这样的风险。

为了寻找会员，石嫣和团队在街边摆摊、走访社区、举办推广讲座、邀请消费者到农场参观……为了提高产量，团队与农场周边的农户合作种植，团队提供技术指导和销路，农户进行种植。

快到收获的季节，一个农户由于对石嫣的种植方法没有信心，为了提高产量偷偷喷了农药。石嫣得知后，毫不犹豫地把半亩地的农作物连根拔掉。石嫣坚持着种植原则，即使前期的努力白费，也不能给消费者提供不符合标准的产品。

经过努力，分享收获农场的第一批蔬菜保质保量送到会员家里，农户也得到了更高的收益。“这样的方式行得通！农民心里有了底。”石嫣对未来充满了信心。

这个农场如今已经成了网红地。石嫣说，每年农场的营业额可达几百万元。新冠肺炎疫情期间，农产品送货上门更是得到快速发展，销量比往年更好。

“人们的消费观念变了。”从事农业这么多年，石嫣感受到农业产业发生着变化，“越来越多年轻人加入我们‘新农人’的行列，加入国际社区支持农业联盟的农场也越来越多了。”

从2008年开始，石嫣和团队每年都会发起“社会生态农业CSA大会”，参会人数从第一届的几十人发展到上千人，还有很多人通过线上关注和参与。通过大会，石嫣和团队不断推动生态农业发展，吸引更多农民成为新农人，帮助他们识别有机肥、对接检测机构、对接消费社区……

为了进一步普及农业知识，分享收获农场连续4年与北京市呼家楼小学、顺义裕龙小学等学校进行合作，利用教学楼的楼顶开辟“楼顶菜地”，让同学们体验种地的快乐。每个孩子都有一个1平方米的菜园，他们可以通过有机肥土壤种植农作物。在每周一节的农场课堂上，工作人员围绕农耕文化中的“衣食住行”，让孩子们离农业越来越近。

这样的耕种体验还走进成年人的生活。在北京颐堤港购物中心，石嫣团队和物业合作，在商场里为商场员工建立了一个农场，白领也可以在商场里种菜，通过劳作达到疗愈的目的。

如今通过分享收获农场搭建的农业模式，越来越接近石嫣理想中的样子。她说：“农业这件事急不得，只有更多人来做，农业才能得到更好的推广。”

中青报·中青网记者 张敏

(责编：郝孟佳、温璐)