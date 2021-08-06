高艳

原标题：有特长却又不够高水平，未来的路怎么走

如今很多学科领域、技能都变得不再那么单纯，需要交叉起来共同解决某个实际问题。而这个新的交叉领域往往对任何一个单独的方面，要求却没有那么高。

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9月开学，高中二年级学生即将选科，不少家长和学生在考虑未来专业与发展前景的问题。有个家长在群里问我：“我家孩子喜欢音乐，也有一些天赋，但是又达不到专业演奏，并以此为生的水平，将来能做什么呢？”其实类似这样的问题还有：“我家孩子喜欢化学，成绩也不错，但是又达不到竞赛水平，以后学这个专业有优势吗？”

于是我发了个“音乐专业”朋友圈，想看看大家怎么看待这些问题，结果引发了众多热烈的回应。“可以当学校的音乐老师，专做儿童音乐启蒙”“做音乐演出的主办人员，或者搞个音乐公众号”“做音乐产品测评”“酒吧驻场乐队，或去唱片公司任职”……

后来，我把大家林林总总的回应大致总结成了这样的一个表格（见文后图表）。

这个表格之所以从六个方面把大家的意见进行归类，是源自大名鼎鼎的霍兰德职业兴趣理论。霍兰德认为世界上的工作和活动大概可以分为六类，人也分为六类，如果人的类型和活动的类型能够很好地匹配，人的工作满意度就比较高。这六类事情和人分别是：

S型（Social type）：与人打交道，服务他人的活动。这类人喜欢与人交往、不断结交新的朋友、善言谈、愿意教导别人。关心社会问题、渴望发挥自己的社会作用。寻求广泛的人际关系，比较看重社会义务和社会道德。

A型（Artistic type）：艺术类的活动。虽然各种艺术类活动，比如绘画、雕塑、音乐、舞蹈具体形式上有很大的不同，但是从事艺术活动的人都在追求创造，喜欢审美和变化。

E型（Enterprise type）：跟权力和影响力打交道的活动。这类人追求权力、权威和物质财富，往往喜欢竞争、敢冒风险、有野心和抱负。习惯以利益得失、权利、地位、金钱等来衡量做事的价值，有较强的目的性。

C型（Conventional type）：事务型的活动。这类人喜欢跟事务打交道，按计划办事，细心、有条理，通常较为谨慎和保守，不喜欢冒险和竞争，富有自我牺牲精神。

R型(Realistic type)：跟物打交道的活动。愿意使用工具从事操作性的工作，动手能力强，做事手脚灵活，动作协调。偏好于具体任务，通常喜欢独立做事。

I型（Investigation type）：跟抽象的思想、数据打交道的活动。这类人是思想家而非实干家,抽象思维能力强，求知欲强，肯动脑，善思考。往往知识渊博，有学识才能。考虑问题理性，做事喜欢精确，喜欢逻辑分析和推理，不断探讨未知的领域。

这也就是著名的霍兰德职业六角形理论。不只是职业，其实人们也可以根据这个六角形理论把大学的专业进行大致的归类。比如R型往往对应着工科、医学技术等需要动手的专业，I型往往对应着理科专业或者哲学历史等研究类的领域，A型对应着艺术类语言类专业，S型往往对应着教育学、社会学、传播学等文科专业，E型往往对应着商科、工商管理等，C型往往对应着行政管理、法律事务、会计等跟事务处理有关的专业。

后来，台湾的生涯叙事领域专家黄素菲教授在这个基础上提出了霍兰德小六角理论。她认为传统的职业兴趣类型理论处理的是不同专业之间的分类，而每个专业内部也可能存在着一个微型的生涯兴趣结构，也就是说，这几个大六角，每个上面还内嵌着一个小六角。

她之所以提出这个理论，源于她在医学院做职业生涯辅导时的发现。例如，同样是一个系的同学，大家未来的职业发展可能是五花八门。学生们虽然都是从医学院毕业，但往往去了跟医学相关、却又迥然不同的领域，比如有人做了家庭医生，这是最典型的S型，也有人做了外科医生（R），有人做了医疗器械的销售（E），有人做了疾控中心的公务员（C），还有人去研究所从事医学实验研究（I）……

像大家熟悉的教师行业，人们选择也各有不同。按照霍兰德的理论，教师是典型的S型工作，主要是以教学、与学生打交道为主。但是教师这个队伍中，细分起来差别很大。很多老师除了教学，更多的时间是在做科研，搞调研、发论文，他们是SI型的老师。

而有一些老师是不教书的，每天跟繁琐的手续、审批程序打交道，比如教务系列的老师，属于SC型；艺术类科目的老师是SA型；工科、理科实验室的老师，都需要动手操作某个仪器设备，可以说是SR型老师；此外，学校的行政领导每天的主要工作不是教学，而是管理，讲究的是影响力、输出观点，这类人可能是SE型的老师。

正因如此，我才会把开头的“音乐之路”按照六个方面进行划分，同样在很多领域，我们都可以采用这种思路解决问题。比如有的孩子有绘画特长，但是又不够高水平，怎么办呢？如果想做跟人打交道的工作（S），就去当美术老师，如果想做跟商业有关的工作（E），就去做艺术品经销，如果要做跟事务有关的(C)，那就做艺术展览的组织和策划……

沿着这样的思路，我们可以得到五花八门的答案。如今很多学科领域、技能都变得不再那么单纯，需要交叉起来共同解决某个实际问题。比如体育赛事的策划，既要懂体育，又要懂经营。而这个新的交叉领域往往对任何一个单独的方面，要求没有那么高，并不需要是顶尖的专门人员才能做。当然，我们可以考虑继续提高在某个领域的水平，也可以考虑当前的领域如何与其他领域结合在一起，就能够“设计”出一个适合自己的路径。

我认识一个女孩，做事认真努力，但从小文化课成绩平平，相对擅长的就是绘画，她的美术老师也说她有天分，可她的妈妈说：“画画好有什么用？又成不了著名画家！”

我对这位妈妈说：“为什么一定要成为著名画家呢，如果孩子愿意，未来做个美术老师不也挺好吗？还有，绘画是基础，未来可以从事设计类的很多专业。”

她妈妈应该是听进去了我的意见，今年中考，这个女孩考上了一所艺术类高中，打算继续提高绘画水平，未来学艺术类专业，这样就可以不用跟自己不擅长的文化课死磕了。

当然，其实每个行业和职业，具体有哪些细分领域，以及每个领域需要怎么样的水平，还有哪些技能需要提高等等，对于处于抉择期的高中生来说，咨询一下业内人员是最好的。这个方法在生涯辅导领域叫作“生涯人物访谈”。每个行业都有自己行业的生态系统，外人往往是摸不清楚的，如果你想清楚地了解这个行业的职业发展路径，最好找个向导，他会给你提供一个相对完整的地图，你就知道从现在开始怎么走，才能到达目的地。

今年刚高考完报志愿的时候，就有个家长来问我：“学心理学，除了做心理咨询师，心理老师还能做什么？”我就跟这位家长介绍了一下心理学未来的职业发展道路有哪些，尤其是最近几年特别热门的几个方向，比如营销心理学，金融心理学，用户体验研究，大数据挖掘等，这个家长似乎看到了一个新的世界：“原来心理学的发展道路这么宽呢，我都想回到18岁重新学了。”所以找个向导，还是一个相对便捷的方法。

如果你真想在一个领域好好发展，不浪费天分，就要多思考，多讨论，多请教，相信每个年轻人都可以找到最适合自己的出路。

（作者高艳 为北京师范大学珠海分校教育学院副教授）

(责编：郝孟佳、温璐)