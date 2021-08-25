原标题：习近平新时代中国特色社会主义思想将写进大中小学教材

国家教材委员会昨天印发《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》（以下简称《指南》），明确相关内容进入从小学到研究生的课程教材。教育部同时公布的还有《革命传统进中小学课程教材指南》《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》等，旨在全面增强课程教材铸魂育人功能。

须做到不同学段全过程贯通

国家教材委员会相关负责人表示，“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是教育的根本问题，事关中国特色社会主义事业兴旺发达、后继有人，事关党和国家长治久安。课程教材集中体现党和国家意志，是育人的载体，直接关系人才培养方向和质量。推动我国教育改革创新发展和培养担当民族复兴大任时代新人，必须牢牢坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将其贯穿于教育教学全过程各环节。

按照《指南》，习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材，须做到不同学段全过程贯通，做到覆盖基础教育、职业教育、高等教育各类型各学段，涵盖国家、地方和校本课程，融入哲学社会科学、自然科学各学科，贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，体现在德智体美劳各方面目标培养中。

明确了各学段的教学要求

《指南》明确了各学段的教学要求。以义务教育阶段为例，小学阶段重在启蒙引导，在幼小心灵里埋下爱党爱国爱社会主义的种子。主要通过讲故事和描述性语言，运用生动具体、形象直观的方式，注重体验教育。通过“看到什么”“听到什么”，让学生知道中国共产党是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的党，知道中国共产党是中国人民和中华民族的主心骨，知道习近平总书记是全党全国人民的领路人，知道中华民族伟大复兴的奋斗目标和新时代“两步走”战略安排，知道只有坚持中国共产党领导才能实现全体人民共同富裕和中华民族伟大复兴的目标，增强国家认同感，从小立志听党话、跟党走。小学思政课程为“道德与法治”，围绕习近平总书记关于培育和践行社会主义核心价值观、道德养成和法治素养的精辟论述，呈现“习语金句”，引导学生做到“记住要求、心有榜样、从小做起、接受帮助”，扣好人生第一粒扣子。

初中阶段重在感性体验和知识学习相结合，促进形成基本政治判断和政治观点，打牢思想基础。主要以具体事实、鲜活案例、生活体验和基本概念，引导学生进行初步理性思考。初中“道德与法治”课重点讲述习近平总书记关于加强党的领导、社会主义文化建设、依法治国、总体国家安全观重要论述，帮助学生理解习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，懂得只有中国特色社会主义才能发展中国的道理，引导学生自觉把爱国情、强国志落实到实际行动中。

将出台“党的领导”相关内容进教材指南

教育部下一步的工作，一是即将出台《“党的领导”相关内容进大中小学课程教材指南》，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对“党的领导”相关内容进大中小学课程教材的基本原则、总体目标、主题内容、载体形式、学段要求、课程教材安排等加强整体设计，突出政治性、针对性、统筹性和实效性，重在培养学生对坚持和加强党的全面领导的认知认同，强化使命担当。二是组织研制《新时代马克思主义理论研究和建设工程重点教材建设规划》，将于今年出台实施，将整体推进专科、本科、研究生不同学段、不同类型高校哲学社会科学各学科专业教材建设。用5年左右时间，打造200种左右精品教材。三是即将印发《国防教育进中小学课程教材指南》。四是即将印发《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》。(雷嘉)

(责编：温璐、熊旭)