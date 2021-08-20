人民网北京8月20日电 据新华社消息，十三届全国人大常委会第三十次会议20日上午经表决，决定任命怀进鹏为教育部部长。

教育部官网“教育部领导”栏目显示，怀进鹏此前已正式担任教育部党组书记。根据公开的简历，怀进鹏曾任北京航空航天大学党委副书记、校长，2009年当选中国科学院院士。2015年起，先后担任工业和信息化部副部长、天津市委副书记等职。2017年8月任中国科协党组书记、书记处第一书记。2021年5月当选中国科协第十届全国委员会副主席（专职，分管日常工作）、书记处第一书记。2021年7月任教育部党组书记。

北京航空航天大学官网显示，怀进鹏院士长期从事网络化软件技术与系统研究工作，在网络软硬件资源的可信共享与调度技术、安全协议理论、应用软件自动开发工具等方面，做出了系统的、创造性的贡献，有效突破了制约网络资源共享与利用的技术难关，建立了安全协议分析的代数理论与算法，提出了过程类软件开发的模型与方法，为提高大规模分布计算与应用软件自动开发能力，做出了系统的创造性贡献。曾获国家技术发明二等奖1项和国家科技进步二等奖2项。

附：怀进鹏同志简历

怀进鹏，男，汉族，1962年12月生，中共党员，研究生学历，工学博士，教授，中国科学院院士。

现任中共第十九届中央委员，教育部党组书记、部长。

1987—2009年，北京航空航天大学计算机系教师、副主任、主任，党委副书记、副校长，常务副校长（2006年明确为正局级）

2009—2015年，北京航空航天大学党委副书记、校长（副部长级）

2015—2016年，工业和信息化部党组成员、副部长

2016—2017年，天津市委副书记

2017—2021年，中国科学技术协会党组书记、中国科学技术协会第九届全国委员会常务副主席、书记处第一书记

2021年，中国科学技术协会党组书记、中国科学技术协会第十届全国委员会常务副主席（专职，分管日常工作）、书记处第一书记

2021年，教育部党组书记、部长

中共第十九届中央委员，十九大代表。第十二届全国人大代表。中央人才工作协调小组成员。

(责编：李依环、秦华)