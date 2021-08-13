原标题：促进学生心理健康 关键是土壤环境

近日，教育部办公厅印发了《关于加强学生心理健康管理工作的通知》（下文简称《通知》），提出从源头管理、过程管理、结果管理、保障管理四个方面综合施策，进一步提高学生心理健康工作针对性和有效性，切实加强专业支撑和科学管理，提高心理危机事件干预处置能力，提升学生心理健康素养。

从政策立意来看，这份《通知》很有必要，很及时，也很专业。从四个方面落实，不仅能够提高各级学校针对学生心理健康问题的应对和处置水平，也能在一定程度上提高学生的心理健康发展水平。

之所以说“很必要”，是因为基础教育长期过于倚重学生的认知和学业发展，忽略青少年的情绪与社会性发展。对初高中阶段的青少年学生而言，在他们本应发展情绪、人格和社会性的关键时期，为准备升学考试付出了过多的时间和精力。其中，部分学生进入高校后在情绪、人格和社会性发展上存在严重缺陷。以徐凯文博士几年前一项针对北大新生的研究为例，调查显示超过30%的学生存在厌学情绪，他把这种情形称为“空心病”。

当前，疫情因素加剧了儿童及青少年学生的心理危机，而家庭和学校难免把更多注意力投向疫情防控，忽视学生心理危机的细微线索。当极端事件发生时，只会让父母和老师追悔莫及。疫情所带来对社会、学校和家庭的影响还将持续下去，成为压垮某个学生心理的“最后一根稻草”。所以，这个时候出台《通知》很及时。

《通知》所提到的大学设必修课、开展普查测评、设立预警网络、增配专职教师，加强家校合作等举措，都凸显了专业支撑和科学管理的特点。

学生心理健康管理不应该只聚焦“问题”，更要关注如何避免“问题”。心理健康管理应该分为三个不同的层面，首先是提高学生的心理健康水平，换言之是促进学生积极的情绪、人格和社会性发展，当学生情绪健康、人格健全、社会适应和发展良好，那么罹患心理疾病的风险就会大大降低；其次是学生心理保健，预防学生出现各种心理问题，这就是《通知》所着重的“源头管理”；第三个层面才是心理问题的甄别、干预。

心理健康管理应该针对学生的三种状态来分层分类管理，首先是“健康”状态，促进学生的心理健康水平；其次是“亚健康”状态，预防学生出现各种心理问题；最后是“疾病”状态，对学生出现的各种心理问题实施干预，避免症状加重出现极端结果。

儿童、青少年学生的心理健康，仰赖于学生的养育、教育环境。当一颗种子被种在合适的土壤里，成长在合适的环境中，它就能自然而然地茁壮成长，无须干预。一个学生，如果他被养育、教育的家庭土壤和学校环境是适宜的，那么他自然能身心健康地茁壮成长。

所以，我也期盼教育政策能够更好地为学生提供学习、成长的适宜环境，不仅重视学生的认知和学业发展，还要至少同等重视学生的情绪、人格和社会性发展，不仅优化学业学习的学科课程，也有必要增加情绪与社会学习的课程。另一方面，在家校合作方面更加深入细致，探索和建立家校协同教育机制，使得家庭教育和学校教育能够密切配合，协调一致。（唐映红）

(责编：温璐、郝孟佳)