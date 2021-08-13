8月6日，中国驻加拿大使馆发布通知，提醒留学人员做好疫情防护。随着9月开学季临近，广大在加拿大和即将赴加拿大的中国留学生将迎来新的学期。为顺利开启新学期的学习和生活安排，中国驻加拿大使馆提醒广大中国留学人员：

一、行前及时了解入境政策。加拿大联邦和地方政府针对疫情制定了入境和居留相关政策。请广大留学人员在赴加留学前，及时详细了解加拿大疫情期间入境政策，保持与所在留学学校国际学生管理部门的联系，就入境、防疫要求和学习安排等做好咨询和准备，特别是准确理解学校建议的入境时间和入住校园宿舍的要求等，合理规划出行安排。

二、途中充分做好个人防护。预定行程尽量避免多次中转，保证足够的休息时间，避免过度疲劳。在机场候机和飞行途中应配合乘务人员落实防疫措施，全程做好防护，最大程度降低旅途感染风险。在机舱、车厢内根据要求佩戴口罩，及时清洁手部，避免用手触摸眼睛、鼻或口，可使用消毒湿巾对经常碰触的小桌板和公共设施等进行擦拭消毒。

三、在加继续做好疫情防范。近期，全球疫情反弹势头明显，加拿大新冠肺炎疫情又有反复，变异病毒特别是具有高传染性的德尔塔毒株继续加速传播。为维护好自身健康和社区安全，请广大留学生在加学习生活期间继续加强防范。切不可因接种疫苗而放松个人防护，仍需尽可能减少不必要外出和社交。严格遵守当地政府和学校的防疫规定，时刻保持安全距离、佩戴防护用品，避免非必需的往来接触，注意心理健康并保持与家人联系畅通。出现疑似症状或身体明显不适，请务必立即拨打加拿大公共卫生部门811健康咨询热线或911紧急救援电话及时寻求帮助。坚持“非必要、非紧急、不旅行”原则，尽量避免长途或跨境旅行。

（孙亚慧）

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