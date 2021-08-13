原标题：暑期学校托管，能否托起快乐假期

北师大教育集团资源服务学校珠海高新区金凤小学内，学生们在体验旱龙舟。光明图片

宁夏银川兴庆区掌政镇新创家园社区内，学生在公益暑托班学习书法。新华社发

浙江台州路桥区路北街道铭泰社区，外来民工子女与老师快乐过暑假。蒋友亲摄/光明图片

江西赣州兴国县实验小学，暑期校内托管的学生们在参加体育锻炼。陈鹏摄/光明图片

·关注学生“双减负”1·

开栏的话

“我们的孩子真的太累了！”一段时间以来，中小学生作业负担过重、校外培训乱象丛生等问题，让广大家长看在眼里、急在心上。这对教育生态造成了破坏，也让家庭教育负担越来越重。

习近平总书记高度重视中小学生教育和全面发展问题，多次作出重要指示。近日，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称“双减”意见），引发社会各界热烈反响。师生家长们对此普遍持欢迎态度，相信这些规定必将对优化教学质量、满足学生需求、促进全面发展发挥重要作用；与此同时，学校、社区和相关机构等已经陆续行动起来，采取切实措施，积极推进政策落地。

真正实现学生“双减负”，学生、家长、教师、学校乃至社会各界有哪些诉求和期待？哪些问题亟待解决？在具体实施中，各地方各有关部门和中小学校有什么高招妙策？今日起，本报推出“关注学生‘双减负’”系列报道。

我们期待您的关注与参与。为了孩子，让我们一起努力！

【新闻调查】

“官方带娃”上路——

孩子“托”给谁、怎么“管”有了新答案

8月9日，杭州市临平区塘栖镇第一小学第二期暑期托管正式开启。作为暑期托管教师，章丽云的工作地点仍然是B班教室。

就在5天前，章丽云在朋友圈发了一条信息：“新鲜已尝，第一期暑托班完美结束。”当天，她走出暑托第一期B班教室时，忍不住回头，依稀看到了10多天前写在黑板上的那几个字：暑假托管，快乐一夏。那时，这些字和“沉睡”的桌椅们还在等着迎来它们的新主人。

2021年的暑假和往年有些不同。

以往，每到寒暑假，课外培训机构不仅是孩子们的“第二教室”，而且是“托儿所”。“双减”政策出台，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。上不了假期培训班的孩子，该“托”给谁？怎么“管”？

暑期学校托管应运而生，被网友称为“官方带娃”。各地学校暑期托管有着大致相同的关键词：公益惠民、政府主导、学校主体、家长自愿、社会协同。

老师要参加托管服务，学生要到校。老师累吗？学生乐意吗？这会不会又是一个“有暑期没暑假”的假期？

“7月13日，官方平台发布小学暑假托管报名信息。7月15日，学校微信群里宣布教师暑假托管服务报名开始。7月17日，临平区小学暑假托管服务岗前培训会议召开。7月18日，与家长签订小学暑假托管协议……”章丽云记录下紧锣密鼓的准备过程。4天后，她拿到了暑假托管B班的学生名单。

从接到通知报名到开始上课用了3天时间。“一小刚好就是全镇的托管点。”章丽云笑着说，“囊中羞涩的我，看到报名信息就‘奋不顾身’跟同事一起报名了。报了两期，还报名当第一期的班主任。”

在塘栖镇托管点，参加一期托管服务的教师补贴是10天500元，工作时间从每天上午8：30至下午5：30；对托管孩子的收费标准是每人每天50元，每天餐费20元。

在准备的几天里，章丽云的手机不停震动，暑假托管群里的信息此起彼伏：教务处发来工作时间表、课程安排表；政教处送来了班主任工作资料、入学须知；后勤与安保处制定防疫工作安排，协助整理好托管教室、午睡教室；好搭档A班班主任杨老师传来课间操视频，送来“暑托集章卡”的贴纸，商量座位安排、值日安排等细节……

各地都在探索。北师大教育集团资源服务学校珠海高新区金凤小学提出：吃好、睡好、学好，并采取混龄编班、小组互助，营造有“夏令营风格”的托管服务。他们的目标是，学生在托管活动结束后，除了能收获好的学习习惯、锻炼习惯、阅读习惯，更能收获一份真挚的友谊。

有一点是共同的：各地暑期托管服务以看护为主，不得组织集体补课、讲授新课。

学在暑托，玩在暑托——

怎样让家长放心、孩子快乐

7月19日早上7：50，章丽云来到学校。B班教室里，另一位暑托教师慎老师已经来了。教室里的凉爽与室外的炎热形成了鲜明反差。

8：30，B班29名学生到齐，十天的暑假托管生活正式开始。师生自我介绍，带领学生参观学校，进行安全教育……在三位志愿者的帮助下，章丽云开始了她的第一节课——始业教育。

杭州的托管服务地点是以街道、乡镇为单位，根据实际情况统筹设立。学生来自不同的学校与年级，孩子们的积极和热情给老师们注入不小的动力。

但每个小家伙都有自己的小心思。“来之前，妈妈没和我说就报了，我还哭了一场。”10天的时间，学生朱君怡改变了，“来了之后，我很喜欢。在家里不是玩就是睡，作业都是最后几天才写的。在托管班里有老师带我们写作业，老师还非常幽默。”

如何设置孩子们需要而又不同于日常上课的内容？图书馆开放吗？综合实践课怎么安排？志愿者怎样与教师合作……微信群里，负责人们解答着各种疑问。

家长们的担心不止于此。“孩子跟老师不熟悉，也不知道托管老师是否负责，能否指导孩子做作业……如果在学校只是看动画片，漫不经心写些作业，就是浪费时间。”

怎样的看护才能让家长放心，让孩子感受到假期的乐趣？

选择好老师。成都市天府新区在天府新区学校推出暑期少儿成长营，课程教师均为天府新区在岗教师，且有5年以上教育教学经验；班主任为天府新区现任专职在岗班主任；专业技能教师是在各自领域有一定成就的优秀教师。

杭州市萧山区新街小学对托管老师的基本要求是，具备耐心、爱心和对学生的关心——参加托管的学生都是来自街道不同学校、不同年级的混龄孩子，集中在同一个班级，更需要托管老师有耐心，认真解答孩子的每一个问题，关心每个孩子的生活点滴。

有丰富的安排。暑假作业指导、经典阅读、古诗吟诵、快乐手工、趣味电脑、体育运动……杭州塘栖镇第一小学托管点务实而有特色的课程有序地开展着。

“这里还有电影欣赏课和趣味电脑课，特别有趣。特别是阅读课，以前我从来不看书，知道的特别少。现在我喜欢上阅读课，学到的知识越来越多啦。”学生张燕玲写道。

“这里的饭菜非常好吃。第一天吃红烧肉，第二天吃鱼，第三天吃虾，吃得我心情都变好啦！”学生朱梓涵写道。

章丽云看着学生们写的小总结，乐了。

“比较起来，暑托比平时上课要轻松，和孩子们在一起，也给自己的暑假生活增色不少。”新街小学老师蔡雅斌感到，暑期过得有滋有味。

“我儿子第一天就当上了小队长，兴奋得很。”闻奕程妈妈说，“我觉得学校托管比培训班托管更让家长放心，费用也便宜，性价比高。”

章丽云记得第一天下来，问学生——

“明天还来吗？”

“来！”

“下一期呢？”

“继续参加！”

暑期学校托管——

是独自承担还是形成社会合力

不少家长参加暑托，主要是想让孩子抓紧完成暑假作业。“在面对家长们增加辅导作业时间的要求时，作为班主任，我尽可能去平衡——让孩子们每天早晨自己制订一个学习计划，写在黑板上，老师根据各自完成的情况，帮助他们在有限时间里高效完成。”章丽云说。

暑托，并非只有作业。杭州市钱塘区倡导区青少年宫和区内各中小学办出托管服务特色，将托管工作与艺体、科技、实践、公益等活动相融合，既有满足学生读书、写字、运动、游戏等多样化需求的常规托管，也有适应学生艺术类、体育类等个性化发展的特长托管。

章丽云希望有更多的社会机构参与其中。“比如，这次学校邀请了交通大队的交警叔叔来进行安全讲座，这比老师反复强调的效果好多了。”

志愿者正在加入进来。在塘栖镇第一小学托管点，托管老师由学校教师、志愿者、班主任组成，一个班配有四名学校教师，负责授课与活动辅导，志愿者主要是参与管理。学校为志愿者提供餐饮及人身意外伤害保险，按照统一标准提供志愿服务补贴，并提供志愿服务荣誉证书。

各方力量也已动员起来。宁波北仑区搭建起小学、幼儿园和社区假日学校“三位一体”的暑期托管体系，为家长开出可供自由选择的服务菜单：全区10个街道开设了73家假日学校办班点，为近3000名学生提供免费托管服务，实现街道全覆盖。

暑托试点，不都是完美的。“课程的开设以普及性为主，由于参与暑托管理的教师教学方向、学科不一，有可能无法为学生提供专业指导。比如绘画、硬笔书法等课程，可能并不是当天管理教师擅长的领域。”新街小学校长俞雅萍说。

“学校教育系统不能包打天下，必须调动社会各方面的力量，形成立体的、多元的、多样化的暑期校外公益教育体系，满足暑期学生看护、学习、实践的需要。”北京师范大学中国教育政策研究院执行院长张志勇教授表示。

“相信一切都会往更好的方向发展的。”章丽云说。

（本报记者 靳晓燕 本报通讯员 陈炜漫）

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