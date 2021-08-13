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香港九所大学联招放榜 港大中大包揽7名“状元”

2021年08月13日08:58 | 来源：中国新闻网
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原标题：香港九所大学联招放榜 港大中大包揽7名“状元”

　　香港的大学联合招生办法(Jupas)遴选结果于12日放榜，在今年香港中学文凭考试(文凭试)中诞生的7名“状元”，被香港大学(港大)和香港中文大学(中大)包揽。

　　据悉，香港9所大学参与Jupas，包括香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学、香港城市大学、香港浸会大学、岭南大学、香港教育大学、香港公开大学(将于9月改名为香港都会大学)。

　　根据大学联招处公布的数字显示，截至8月11日，2021年度Jupas申请总人数为40658人，获得正式遴选取录资格的申请人数有20035人。当中，有15492名申请者获得9所大学录取就读学士学位课程，4543名申请人获录取就读9所大学的副学士学位或高级文凭课程。

　　此外，香港考试及评核局早前公布2021年文凭试诞生7名“状元”(即考获7科5**)，当中3人为“超级状元”(即在数学延伸部分也考获5**)。

　　据中大及港大当日公布的录取情况可知，3名“状元”及1名“超级状元”入读中大医学(环球医学领袖培训专修)。另外1名“状元”及2名“超级状元”则入读香港大学(港大)，分别入读理学士(计量金融)、内外全科医学士课程。港大表示，该3名考生将获得10万港元以上的奖学金作为奖励，鼓励他们继续追求更大的成就。(记者 韩星童)

(责编：郝孟佳、温璐)

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