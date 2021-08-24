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教育部：网传“教育部批准终止286个中外合作办学机构和项目”非最新发布 

2021年08月24日08:46 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月24日电 近期，网络出现“最新！教育部终止286个中外合作办学机构和项目”等消息，引起社会广泛关注。日前，教育部表示，有媒体在未经核实情况下，将教育部2018、2019年公布的信息以“最新信息”发布，对社会公众造成误导。

根据《中外合作办学条例》及其实施办法，教育部不断完善中外合作办学退出机制，2018、2019年共依法批准286个中外合作办学机构和项目终止办学，并向公众发布了有关信息。批准终止的机构和项目中，大部分为经中外合作高校自愿协商并主动提出终止办学申请，还有部分存在优质教育资源引进不足、教学质量不高等问题，在教育部开展的中外合作办学评估工作中不达标而终止办学。

一直以来，教育部不断加强中外合作办学事中事后监管，采取定期评估、年度报告、专项核查等多种措施，规范办学秩序，提升办学水平，推动中外合作办学高质量发展。退出机制是中外合作办学监管工作的重要环节，建立从准入到退出的监管体系，有利于实现中外合作办学提质增效，保障学生权益，提升社会满意度。

(责编：温璐、秦华)

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