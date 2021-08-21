原标题：秋季开学观察：“神兽”即将“归位”，学校准备好了吗？

新华全媒+｜“神兽”即将“归位”，学校准备好了吗？——疫情防控下秋季开学观察

近期，全国出现多点散发疫情，眼瞅着9月“开学季”临近，中小学能否如期开学，各家“神兽”能否顺利“归位”，学校新冠疫情防控工作进展如何？新华社记者对此进行了独家调查。

9月1号能开学吗？

目前多地陆续公布中小学的开学日期，并就开学前、开学中、开学后各个环节的疫情防控工作，作出详细要求。

在尚无高风险地区的北京市，北京市委教育工委副书记李奕说，目前，北京市中小学按照9月1日正式开学做好各项准备工作，“如发生特殊情况，开学时间调整，将第一时间向社会公布。”

在尚无中高风险地区的安徽省，多市的中小学开学时间暂定在9月1日。如滁州市要求各地各校统一于9月1日开学(含高三年级)，不得提前组织上课；宣城市明确义务教育阶段学校、幼儿园9月1日正式上课。

同时，安徽省对返校师生提出严格要求，规定在中高风险地区的师生暂缓返校；在省外低风险地区的中小学生和教职员工应在开学前14天返皖，抵皖后第一时间就近做1次核酸检测，核酸检测结果无异常应继续做好14天健康监测和管理。

截至8月20日10时，全国仍有103个中高风险地区。在有多个中高风险地区的江苏省，中小学等将分两类情况安排开学：一是今年以来一直处于低风险地区的设区市，9月1日正常开学；二是今年以来有中高风险地区的设区市，从全域转为低风险地区满21天以后，分期分批组织学生开学返校。

“三种情况不能组织学生返校：一是疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的；二是各项防控措施落实不到位的；三是应急预案和演练不能落实到位的。”江苏省教育厅一级巡视员洪流说。

在暂不能开学的南京市，已有学校通知将于9月1日启动线上课程。

学校准备怎么样了？

人员行程轨迹摸排、师生健康监测、防疫物资储备、校园环境整治等工作也在紧锣密鼓开展着。

8月18日，合肥市包河区屯溪路小学，身着防护服的工作人员正在对教室环境进行彻底消杀。在学校储藏间，校德育处主任刘丽媛正和同事一起清点防疫物资。她的手机不时响起提示音，那是汇总来的信息摸排统计表。

8月18日，在合肥市屯溪路小学，工作人员对教室环境进行消杀。新华社记者黄博涵摄

“区里21个督导组不间断深入督查各校的疫情防控工作，确保孩子们能如期开学、安全上学。”合肥市包河区教体局组宣科工作人员王俊虎说，目前该区制定了开学疫情防控系列清单，包括任务清单、标准清单、落实清单和责任清单，实行清单制、销号制。

在北京市海淀区中关村第三小学，学校管理人员、教师以及必要的行政、工勤人员已经到岗。“一方面，对校园环境进行彻底消杀和卫生清洁，检查并配置完善洗手设施、测温仪器等；另一方面，摸排师生员工在暑假期间健康状况、行程轨迹和离京返京时间。”校长刘可钦说。

疫苗是战胜疫情的有力武器。当前，全国12岁至17岁人群的新冠疫苗接种工作，正按计划稳妥有序推进。

在北京，今年暑假期间，各区教育部门分批次组织青少年开展疫苗接种工作，目前尚未接种完毕，预计持续到9月开学以后；在南京，也已启动12岁至17岁人群首针次新冠疫苗接种。

8月6日，在北京市海淀区学院路街道新冠疫苗接种点，医护人员为未成年人进行疫苗接种。新华社记者任超摄

“我们学校孩子的疫苗接种率已经接近100%。”合肥市蜀山区一所初级中学的校领导说。

校园常态化防控有何新招？

当前，即将开学的中小学正结合各自情况，制定详细的开学后疫情防控方案，涉及健康管理、通风消毒、缺课登记追踪、疫情报告等制度和应急预案。

合肥市第八中学政教处主任方立立介绍，开学后校园里将实施“一天3测、每晚消杀”，对学生每天3次测温，教学区、宿舍区保证每天3次的环境消杀。

为应对突发情况，一些学校进行了全流程的应急演练。

8月16日，在徐州市少华街小学，开展了开学复课疫情防控应急演练，包含上学前进行环境消杀和通风、错时到校、校门口体温检测、师生体温复测、分散就餐、错时放学、放学后进行环境消杀等环节。“通过此次模拟场景演练，来检验和完善应急预案。”学校副校长胡莉莉说。

心理健康保护也必不可少。在延迟开学的扬州市，广陵小学开展了心理健康线上辅导课，既有心理咨询师传授化解焦虑的小妙招，也有各班班主任点对点安抚被隔离的学生。

校方呼吁家长也切实担负起监管责任，为学生织密疫情防护安全网。李奕提示家长，减少不必要的聚会、聚餐，不带孩子到人员密集场所；配合学校做好学生及其共同居住家庭成员健康状况、出京返京等情况的监测、反馈；同时，注重与孩子的亲子沟通，建立良好亲子关系，为开学做好充分的身体、心理、学业的准备。

“家长还可以为孩子准备些口罩、抽纸、消毒湿巾或免洗洗手液，督促其养成使用习惯。”胡莉莉说。

为保证学生学业不因突发情况而延误，安徽省教育厅要求各地各校做好线上教学准备，保证线上教学随时启动、线上线下随时切换。

记者：张紫赟、蒋芳、赵琬微

参与记者：徐海涛、陈诺

(责编：郝孟佳、熊旭)