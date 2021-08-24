人民网北京8月24日电 （记者孙竞）近日，国家教材委员会制定了《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》（以下简称《指南》）。国家教材委员会委员韩震在今天上午举行的新闻发布会上表示，这是把马克思主义中国化最新成果系统纳入各级各类学校课程教材，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人的路线图。

《指南》明确了习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、理论与实践贡献、方法论、理论品格和历史地位等作为主要学习内容。同时，《指南》特别强调要把习近平总书记在地方工作的创新理念、重大实践和视察地方、学校发表的重要论述等也作为主要学习内容。

《指南》明确要求把习近平新时代中国特色社会主义思想全面融入课程教材，要做到覆盖基础教育、职业教育、高等教育各类型各学段，涵盖国家、地方和校本课程，融入哲学社会科学、自然科学各学科，贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，不同学段全过程贯通，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在大中小学课程教材中相互衔接、层层递进。

《指南》遵循学生认知发展规律，体现循序渐进、螺旋上升，按照小学、初中、高中、大学、研究生阶段分别提出习近平新时代中国特色社会主义思想在不同学段的学习要求。小学重在启蒙，初中重在感性体验和知识学习相结合，高中重在实践体认和理论学习相结合，大学重在形成理论思维，研究生阶段重在深度探究。

课程安排上，《指南》提出，要根据不同学科专业特点和学科专业内容，按照系统讲述与分领域分专题阐释相结合的方式，把握总论与分论、理论与现实、宏观与微观、显性与隐性的关系，做到科学编排、有机融入、系统展开。

思政课程是进课程教材的主渠道和关键课程，集中讲述习近平新时代中国特色社会主义思想。哲学社会科学课程是进课程教材的重要渠道和主干课程，按照学科门类分别提炼了需要重点融入的主要学习内容与要求，分专题讲述习近平新时代中国特色社会主义思想。理工农医等其他课程结合学科专业特点，有机融入相关内容，强化育人立意和价值导向。

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