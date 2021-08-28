原标题：入伍通知书：军旅青春起点

无论过去多少年，那一天将永远烙印在我生命中：2017年9月8日。

那是我军旅青春的起点。

4年前，我报名应征，先是班主任李老师透过厚厚的眼镜，略显疑惑地问我：“真的这么快就决定了？”

接着，宿舍的室友们像炸开了锅，连连发问和告诫。“你听说过新兵连有多苦吗？”“部队要求很严格，撑不下去再想回来，可没那么容易了！”

报名应征，我可不是心血来潮，这些问题当然要想清楚。

对老师的疑问，我傻傻一笑，摸摸头，算是回答。对室友们的“忠告”，我毫不客气，直接怼了回去：“没出息！没担当！不像男子汉！”好在大家理解，谁都不会跟我计较。

晚饭前，妈妈给我分享了一个位置：一家西餐厅。那是我最喜欢的一家专业做牛排的西餐厅。身为军人的爸爸工作太忙，一如既往地迟到。不一会儿，人没见着，声音先到：“体检前一晚，还吃油腻的吗？”结果，一盘水果沙拉成了三人的晚餐。我不经意间发现，妈妈的眼圈红了又湿、湿了又红。

如果说对老师同学的疑虑我还能轻松应对化解，对爸爸的叮嘱和妈妈的不舍就有些无所适从，不知所措了。

北京市丰台医院里，人武部张参谋紧张有序地组织大家体检。他手拿一摞资料在人群中穿梭，汗水湿透了军装，军容依然严整。测身高、量体重、五官检查测试、抽血化验……征兵体检在全封闭状态下进行，每个项目都一丝不苟，每一关都有被淘汰的可能。

“你戴眼镜？眼睛近视多少度？”眼科体检医生有些担心，小声问我。“左眼4.4，右眼4.5，符合大学生参军体检视力要求！”我担心自己眼睛不合格，早就把政策研究得透透的，“台词”自然准备得格外充分。医生冲我笑了笑：“你倒是门儿清啊！”

经历了近两个月的焦急等待，2017年9月8日学校通知我体检政考“双合格”。当天中午，我收到了北京市征兵办公室红彤彤的《应征入伍通知书》。

那一刻，我豪情满怀。但我深知当兵的日子很苦，能否把最初的激情化为不叫苦、不埋怨的行动，才是更大考验。值得庆幸的是，在空军某部当兵的两年间，我没给大学生丢脸，以出色表现荣立了三等功。（首都经济贸易大学工商管理学院学生 吴风港）

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