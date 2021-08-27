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全国98%中小学实现封闭化管理

2021年08月27日08:08 | 来源：中国青年报
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原标题：全国98%中小学实现封闭化管理

　　本报北京8月26日电（中青报·中青网记者 何春中）“截至目前，全国98%的中小学实现封闭化管理、92%中小学已配备保安员。”在今天公安部举行的发布会上，公安部新闻发言人张明介绍说，2021年是校园安防建设三年行动计划收官之年，公安部联合教育部指导各地，主动争取党委和政府支持，将建设经费纳入财政保障，确保如期实现全国中小学专职保安员配备率、学校封闭化管理率、一键式紧急报警和视频监控系统达标率、学校“护学岗”配备率4个100%目标。

　　张明表示，自2012年起，公安部会同中央政法委、教育部，每年开展“护校安园”专项行动，实现了涉校刑事案件连续8年下降。当前，秋季开学在即，公安部联合教育部等相关部门部署各地紧紧围绕“抗疫情、保平安”工作，全力维护疫情常态化防控下的校园安全稳定；联合教育行政、交通运输等部门，对学生上下学乘车情况进行摸排，排查清理校车、驾驶人及通行线路安全隐患，严查严管校车和接送学生车辆超员、超速、未取得校车标牌、不按审核线路行驶等严重交通违法行为。

　　公安部门将加强学校周边巡逻防控，充分发挥全国在校园周边设立的25万个警务室及治安岗亭、15万个“护学岗”的作用，加大巡逻密度和频次，最大限度保障学生上下学安全；严打涉校违法犯罪活动。对涉校涉学生各类违法犯罪活动，全国公安机关将始终坚持“零容忍”态度，有案必查，有罪必惩，快侦快破快抓捕，严厉震慑犯罪，保障学生安全。

(责编：郝孟佳、李依环)

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