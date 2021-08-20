人民网北京8月20日电 据教育部官网消息，近日，教育部印发通知，部署做好2021年秋季学期开学和疫情防控工作。

通知强调，要从严从紧从实抓好疫情防控头等大事。各地和高校要从严落实“外防输入、内防反弹”的要求，从维护师生生命健康安全和服务全国疫情防控大局出发，将学校疫情防控工作作为头等大事来抓。要严格落实“四方责任”和“四早”要求，严防校园聚集性疫情发生，切实做到守土有责、守土尽责，确保教学正常秩序、校园安全和谐、教育系统稳定。

通知要求，要安全有序推进秋季学期开学工作。各地和高校要根据疫情形势变化和学校、师生分布情况，细化新学期学校开学方案和分批次师生返校方案，做细做实开学和疫情防控工作,有序推进安全正常开学。要精准安排“错区域、错层次、错时、错峰”开学返校，坚持一地一策、一校一案，分类明确不同风险地区开学要求，中高风险地区学校暂缓开学，有中高风险地区旅居史的师生暂缓返校，确保因暑期实习、实训、科研、工作等滞留在中高风险地区的师生安全。

通知要求，要严格落实校园疫情防控措施。各地和高校要加强健康教育，把各项防控措施和个人防护要求及时准确通知到每个师生特别是新生，并督促落实。要加强安保、保洁、食堂等校园重点人群健康管理。要落实教室、宿舍、餐厅、图书馆、运动场、快递点等重点场所的通风换气、环境消杀、健康监测等措施。严格管理举办大型活动，落实疫情防控措施。

通知要求，要着力保障正常教育教学秩序。各地和高校要统筹疫情防控和教育教学工作，区分正常返校和延期返校，制定和完善疫情防控常态化条件下的教学方案和延期返校的在线教学应急预案。坚持常规教学与非常规教学相结合，实现线上线下教育有机融合。要加强线上教育教学资源建设与应用工作，充分发挥互联网学习平台和电视空中课堂各自优势，提高学与教的效果，支持学生运用多样化在线平台培养和提升自主学习能力，加强户外锻炼，保持健康生活方式，确保线下教学安全和线上教育质量。

通知要求，要强化学校管理服务保障。各地和高校要教育引导全体师生做好个人防护，加强师生人文关怀和心理疏导，深入细致做好校园管理。要采取有力措施，确保校园各项生活服务保障措施做到位，满足学生就餐、洗浴、运动健身、热水供应、收发快递等基本生活需求，营造舒适便利的校园生活环境。要及时动态调整图书馆、体育馆、实验室、教室等场所的开放时间，确保为师生教学、科研、学习提供坚实有力的服务保障。要加强心理健康管理，丰富学生课余生活，进一步提高学生心理健康工作针对性和有效性，细化心理疏导和咨询，着力提升学生心理健康素养。

通知强调，要进一步提升校园疫情应急处置能力。各地和高校要服从配合地方党委和政府防疫安排，周密制定、优化完善本地本校突发疫情应急处置预案，建立应急处置机制，落实应急处置条件保障。要与卫生健康、疾控等部门和医疗机构加强沟通协调，健全“点对点”协作机制，协同开展应急演练。一旦所在区域和校园发生疫情，及时启动预案，快速果断处置，遏制疫情传播，保障师生安全。要加强各级教育部门和学校党政干部疫情防控政策、疾控专业知识、应急管理技术等培训，提升疫情防控应急处置能力。

通知强调，要加强组织领导压实各方责任。各地要按照属地管理的原则，逐校评估开学返校条件，疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的、各项防控措施落实不到位的、有效应急预案和演练落实不到位的学校不能开学。要会同卫生健康、疾控等部门健全完善疫情防控会商研判、信息共享、协调联动、督促检查等机制，严格落实疫情防控措施，封堵漏洞、补齐短板。要多渠道多形式持续教育引导师生履行社会责任，遵守疫情防控规定。

(责编：温璐、秦华)