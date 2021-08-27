人民网北京8月27日电 （记者孙竞）如何确保秋季学期安全正常开学？师生返校有哪些要求？教育部今天召开新闻新闻发布会，介绍2021年秋季学期开学疫情防控工作有关情况。

教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，各地和学校要根据疫情形势变化和学校、师生分布情况，严格执行秋季开学返校标准，逐校评估开学返校条件，不达要求不能开学。

教育部要求，各地和学校要加强返校前人员健康监测，精确掌握师生返校前连续14天健康状况和行程轨迹，中高风险地区学校暂缓开学，有中高风险地区旅居史的师生暂缓返校，境外师生未接到学校通知一律不返校。高校师生员工开学入校时需持48小时内核酸检测阴性证明，入校后再做必要的核酸检测。

秋季学期开学后，校园内如何佩戴口罩？国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华指出，高等学校学生在校园内要佩戴口罩，对于中小学生来说，如果学校所在县（市、区）范围内没有中高风险地区，学生上课时可不佩戴口罩。幼儿在园期间可不佩戴口罩。

根据要求，高等学校大型室内聚集性活动非必要不组织，开学典礼等重大活动原则上应安排在室外举办。托幼机构要从严控制开展儿童聚集性活动，不组织大型聚集性活动。

王登峰强调，要进一步提高对疫情防控重要性和形势复杂性的认识。秋季开学后，要确保正常的教育教学秩序，同时要做好线上教学的准备。各地各校要做好突发疫情应急预案的制定、储备，确保及时启动。一旦出现突发的疫情，需要立即采取果断措施。

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