原标题：合力绷紧校园疫情防控这根弦

今日社评

校园疫情防控涉及千家万户，学校要肩负起主体责任，确保工作、学习、生活场所和公共区域防控措施落实到位。个人和家庭也要养成良好的卫生习惯，注意清洁卫生和开窗通风，适量配备消毒液、口罩等防疫物资，出现可疑症状须立即向学校报告。各方合力绷紧疫情防控这根弦，共同守好“家门”、安全“出门”、管住“校门”，我们才能迎来一个平安健康的新学期。

8月27日，国务院联防联控机制就进一步做好校园疫情防控举行发布会，发布《高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）》，明确了秋季学期开学标准，要求学校达不到当地疫情防控要求的不能开学，校园疫情防控措施不到位的不能开学，没有明确的应急预案的不能开学。《方案》以更加清晰的开学标准，更具针对性的技术方案，为即将到来的新学期提供了更加精准的疫情防控指南。（相关报道见06版）

学校、托幼机构作为人群聚集的特殊场所，易发生传染病暴发流行，做好学校、托幼机构的疫情防控，对于全国疫情防控整体落实、巩固拓展防控成果至关重要。7月下旬，全国各地出现多点散发的德尔塔变异毒株疫情，变异毒株传染性非常强，潜伏期短，一旦出现确诊病例，对密接者和次密接者的范围，会比原来扩大很多倍。未雨绸缪制定出详细、可行的传染病防控工作方案和应急处置预案，校园一旦出现疫情，能做到第一时间隔离密接、次密接者，迅速采取果断处置措施，显得尤为关键。

在此基础上，校园能否严格执行传染病疫情报告制度，坚持师生健康晨午检；因病缺课/缺勤应当怎样追踪，复课证明谁来查验；通风消毒、环境卫生检查和免疫预防接种查验等各项措施是不是到位，对开放的教室、自习室、图书馆、体育场等公共空间内的人员密度控制，如何才能实施最小单元群体管理；针对可能出现的突发疫情引发的封闭式管理，校园内部师生员工的学习、生活能不能得到很好的保障，线上学习可不可以随时启动……等等，无不关系到在疫情传播形势依旧严峻复杂情况下每一位师生员工的健康安全，所有这些措施和要求，都丝毫马虎不得。

结合高等学校、中小学校和托幼机构教学管理环境的特点以及学生生源、流动、生理发育等不同特征，分别制定有针对性的防控技术方案，有利于指导学校、托幼机构扎扎实实执行各项防控措施。新版“防控技术方案”结合近期全国疫情形势和学校秋冬季传染病防控特点，从整体上对开学（园）前准备、返校途中防护要求、开学（园）学校日常管理、重点环节管控和应急处置等不同情境提出了明确、具体、可操作的实施意见。

同时，按照“从严从紧”原则，对学校人员返校要求、校门管理、员工管理、应急处置机制等防控措施进行了调整。比如，鼓励教职员工和12岁以上的中学生、高等学校学生，无禁忌症、符合接种条件的要应接尽接新冠疫苗，叫停个别地方学生返校上学必须提供家长接种疫苗证明的极端做法。这有助于扩大接种人群，尽快形成免疫屏障，又有力维护了新冠疫苗接种的知情、同意、自愿原则。

新版方案提示，高等学校学生在校园内要佩戴口罩，中小学校所在县（市、区）范围内没有中高风险地区，学生上课时可不佩戴口罩，幼儿在园期间可不佩戴口罩。这不仅是基于不同年龄段学生、孩子活动范围疫情传播风险的审慎评估，也是依据目前全国疫情防控形势稳中向好所作出的科学判断。

校园疫情防控涉及千家万户，学校要肩负起主体责任，守土有责，守土尽责，确保工作、学习、生活场所和公共区域防控措施落实到位。个人和家庭也要养成良好的卫生习惯，注意清洁卫生和开窗通风，适量配备消毒液、口罩等防疫物资，出现可疑症状须立即向学校报告。只有各方合力绷紧疫情防控这根弦，共同守好“家门”、安全“出门”、管住“校门”，我们才能迎来一个平安健康的新学期。（栗玉晨）

(责编：熊旭、吴楠)