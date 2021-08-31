樊大彧

原标题：“双减”后的第一个学期令人期待

“双减”工作意义重大，不能让孩子累倒在起跑线上，要切实发挥好学校主阵地的作用，要充分激发广大教师教书育人的积极性和创造性，切实做到教师应教尽教、学生学足学好。同时，决不能让学科类培训转入“地下”或以其他任何形式“死灰复燃”，有关部门必须加强常态化巡查工作，发现违规严惩不贷，确保“双减”政策落地落实，确保中小学生的眼睛更明亮、身体更健康。

教育部8月30日召开新闻发布会强调，新学期开学后，义务教育学校要严格执行均衡编班的法律规定，不得以任何名义设置重点班，切实做到均衡配置师资。教育部还要求大幅压减考试次数，小学一二年级不进行纸笔考试。

9月1日近在眼前，全国中小学生即将重返校园，对于他们来说，这个新学期和往年不太一样。今年秋季学期，是中小学全面落实中央“双减”文件有关部署要求的第一个学期。7月24日，中办、国办公布了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，这是党中央站在实现中华民族伟大复兴的战略高度，为促进学生全面发展和健康成长作出的重要决策部署。

落实“双减”，全国各地这次动了真格的。学生“减负”喊了十几年，之前的情况却是越减越重。针对顽疾，教育部门把落实中央“双减”工作部署作为一项重大的政治任务，要求各地各学校深刻理解自身在“双减”工作中肩负的重大政治责任。

文件下发30多天来，各地都在紧锣密鼓按照相关要求抓紧落实。同时，有关部门将“双减”督导工作摆在重中之重的位置，进行系统部署。国务院督导委员会办公室在多个平台客户端开设举报专栏，受理群众对学生作业负担重、学校未依规开展课后服务和校外培训机构无证照培训、虚假宣传、超标超前培训、超期预收费、违规高收费、退费难等问题的实名举报。目前已接到的举报8000多条。虽然还没有开学，近一段时间，许多家长已经感受到了新学期的新气象。

“双减”后的第一个学期，在促进青少年身心健康发展方面，令人期待。长期以来，过重课业负担严重影响着中小学生的身心健康。数据显示，学生视力不断下降，肥胖率不断上升。2020年中小学生肥胖率超过10%，儿童青少年总体近视率达52.7%，其中小学生35.6%、初中生71.1%，高中生80.5%。

“双减”落实到位，会让广大中小学生松一口气。他们不用再在家长的监督下写作业到半夜，不用每个周末都如赶集般参加各类课外拓展和培优，不用每个寒暑假生活都被培训机构安排得满满当当。他们可以在学校的帮扶、答疑、指导制度下，在规定的时间内完成作业；可以在学校课后服务时间里，开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动；也终于有时间可以在假期里看看各种有趣的课外书籍。作业负担和校外培训负担明显减轻，睡眠和锻炼时间得到充分保障，“五育并举”将促进学生健康成长和全面发展。

“双减”后的第一个学期，在缓解家庭焦虑、减轻家庭负担方面，令人期待。严格落实“双减”，对大多数家庭来说都是解脱、解放。之前，在“起跑线”焦虑、择校焦虑、升学焦虑等各种“教育焦虑”的刺激下，在奥数等各种杯赛成绩成为升入好学校标配的裹挟下，学英语、学奥数、练书法、下围棋、课外补课等已成为许多家庭的常态。广大家长或主动或被动地跳上“战车”，不仅饱尝辛苦，而且背负着沉重的家庭教育支出负担。“双减”政策把过重学生课业负担压减下来的同时，也将明显降低我国教育成本支出，为广大家庭减负。

“双减”工作意义重大，不能让孩子累倒在起跑线上，不能让无数家庭累倒在教育负担重这座“大山”下。要切实发挥好学校主阵地的作用，要充分激发广大教师教书育人的积极性和创造性，切实做到教师应教尽教、学生学足学好。

同时，决不能让学科类培训转入“地下”或以其他任何形式“死灰复燃”，有关部门必须加强常态化巡查工作，发现违规严惩不贷，确保“双减”政策落地落实，确保中小学生的眼睛更明亮、身体更健康。

(责编：郝孟佳、熊旭)