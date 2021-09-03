人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

第八次全国学生体质与健康调研结果公布 学生身高、体重等发育指标持续向好

2021年09月03日10:32 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京9月3日电 （记者孙竞）今天上午，教育部召开新闻发布会，公布了第八次全国学生体质与健康调研结果。结果显示，我国学生体质健康达标优良率逐渐上升，各年龄组男女生身高、体重、胸围指标均继续呈现上升趋势。

根据调研结果，2019年全国6—22岁学生体质健康达标优良率为23.8%，优良率较高的地区为东部经济发达和沿海地区。13—22岁年龄段学生优良率从2014年的14.8%上升到2019年的17.7%，上升了2.9个百分点。13—15岁、16—18岁、19—22岁学生体质健康达标优良率分别上升5.1、1.8和0.2个百分点，初中生上升最为明显。

同时，学生身高、体重、胸围等形态发育指标持续向好。各年龄组男女生身高、体重、胸围指标均继续呈现上升趋势。与2014年相比，2019年全国7—9岁、10—12岁、13—15岁、16—18岁、19—22岁男生身高分别增加0.52 cm、1.26 cm、1.69 cm、0.95 cm和0.81 cm，体重增加0.61 kg、1.73 kg、2.52 kg、2.52 kg和2.86 kg，胸围增加0.53 cm、1.01 cm、0.99 cm、0.82 cm和1.54 cm。各年龄组女生身高分别增加0.72 cm、1.24 cm、0.97 cm、0.80 cm和0.62 cm，体重增加0.70 kg、1.64 kg、2.28 kg、1.99 kg和1.67 kg，胸围增加0.52 cm、1.03 cm、1.38 cm、0.95 cm和0.83 cm。

肺活量显示人的心肺功能，肺活量大的儿童，身体供氧能力更强。调研结果显示，近10年来，全国学生肺活量持续增加，初中生增长最为明显。与2014年相比，2019年全国7—9岁、10—12岁、13—15岁、16—18岁、19—22岁男生肺活量分别增加82.5 ml、153.6 ml、209.7 ml、161.2 ml和92.3 ml，各年龄段女生的肺活量分别增加105.3 ml、166.0 ml、187.2 ml、147.0 ml和102.2 ml。

调研结果还显示，中小学生柔韧、力量、速度和耐力等素质总体出现好转，柔韧素质、力量素质小学生和初中生改善较其他年龄段明显。与2014年相比，2019年各年龄段女生1分钟仰卧起坐成绩分别增加1.9个、1.9个、1.8个、1.6个和1.0个；7—12岁男生斜身引体增加0.7个。中学生速度素质和耐力素质有所改善。

记者注意到，2019年与2014年数据相比，13—15岁、16—18岁男女中学生50米跑成绩有所提升，分别提高了0.09秒和0.01秒；13—15岁女生800米跑成绩提高4.49秒，13—15岁男生1000米跑成绩提高6.50秒。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰特别提醒，虽然学生体质健康达标优良率逐渐上升，但是从2014年到2019年，高中生优良率只增加了1.8个百分点，大学生只增长了0.2个百分点，基本上没有增长。

“全国学生的身高、体重、胸围等发育指标持续向好，肺活量水平全面上升。在身体柔韧性、力量、速度和耐力等方面，中小学生出现了好转，但是大学生仍然没有出现好转。”王登峰指出，青少年的近视、肥胖等问题，大学生体质下滑的问题，仍然没有得到有效的遏制。如何让一系列重磅政策真正落实，产生重磅的效果，还需要持续用力。

(责编：郝孟佳、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部