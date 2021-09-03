人民网北京9月3日电 （记者孙竞）今天上午，教育部召开新闻发布会，公布了第八次全国学生体质与健康调研结果。结果显示，我国学生体质健康达标优良率逐渐上升，各年龄组男女生身高、体重、胸围指标均继续呈现上升趋势。

根据调研结果，2019年全国6—22岁学生体质健康达标优良率为23.8%，优良率较高的地区为东部经济发达和沿海地区。13—22岁年龄段学生优良率从2014年的14.8%上升到2019年的17.7%，上升了2.9个百分点。13—15岁、16—18岁、19—22岁学生体质健康达标优良率分别上升5.1、1.8和0.2个百分点，初中生上升最为明显。

同时，学生身高、体重、胸围等形态发育指标持续向好。各年龄组男女生身高、体重、胸围指标均继续呈现上升趋势。与2014年相比，2019年全国7—9岁、10—12岁、13—15岁、16—18岁、19—22岁男生身高分别增加0.52 cm、1.26 cm、1.69 cm、0.95 cm和0.81 cm，体重增加0.61 kg、1.73 kg、2.52 kg、2.52 kg和2.86 kg，胸围增加0.53 cm、1.01 cm、0.99 cm、0.82 cm和1.54 cm。各年龄组女生身高分别增加0.72 cm、1.24 cm、0.97 cm、0.80 cm和0.62 cm，体重增加0.70 kg、1.64 kg、2.28 kg、1.99 kg和1.67 kg，胸围增加0.52 cm、1.03 cm、1.38 cm、0.95 cm和0.83 cm。

肺活量显示人的心肺功能，肺活量大的儿童，身体供氧能力更强。调研结果显示，近10年来，全国学生肺活量持续增加，初中生增长最为明显。与2014年相比，2019年全国7—9岁、10—12岁、13—15岁、16—18岁、19—22岁男生肺活量分别增加82.5 ml、153.6 ml、209.7 ml、161.2 ml和92.3 ml，各年龄段女生的肺活量分别增加105.3 ml、166.0 ml、187.2 ml、147.0 ml和102.2 ml。

调研结果还显示，中小学生柔韧、力量、速度和耐力等素质总体出现好转，柔韧素质、力量素质小学生和初中生改善较其他年龄段明显。与2014年相比，2019年各年龄段女生1分钟仰卧起坐成绩分别增加1.9个、1.9个、1.8个、1.6个和1.0个；7—12岁男生斜身引体增加0.7个。中学生速度素质和耐力素质有所改善。

记者注意到，2019年与2014年数据相比，13—15岁、16—18岁男女中学生50米跑成绩有所提升，分别提高了0.09秒和0.01秒；13—15岁女生800米跑成绩提高4.49秒，13—15岁男生1000米跑成绩提高6.50秒。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰特别提醒，虽然学生体质健康达标优良率逐渐上升，但是从2014年到2019年，高中生优良率只增加了1.8个百分点，大学生只增长了0.2个百分点，基本上没有增长。

“全国学生的身高、体重、胸围等发育指标持续向好，肺活量水平全面上升。在身体柔韧性、力量、速度和耐力等方面，中小学生出现了好转，但是大学生仍然没有出现好转。”王登峰指出，青少年的近视、肥胖等问题，大学生体质下滑的问题，仍然没有得到有效的遏制。如何让一系列重磅政策真正落实，产生重磅的效果，还需要持续用力。

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