人民网北京8月30日电 （记者孙竞）教育部今天上午召开新闻发布会，介绍秋季学期中小学教育教学工作及“双减”“五项管理”督导有关情况。教育部基础教育司司长吕玉刚表示，新学期要实现课后服务校校开展、全面覆盖。

吕玉刚指出，学校课后服务要体现办学特色，充分挖掘教师潜力，既要为学有困难的学生答疑辅导、指导完成作业，又要开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，拓展学生学习空间，努力满足学生不同学习需求，切实增强课后服务的吸引力和有效性。

吕玉刚特别强调，要关心爱护教师，可统筹安排教师实行“弹性上下班”，对参加课后服务的教师给予相应补助。课后服务可以聘任退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者参与，并充分利用好少年宫、青少年活动中心等社会资源。

如何避免部分学校在利用课后服务或者晚自习时间超纲超前教学，增加学生的负担？在接受人民网记者提问时，吕玉刚表示，教育部对课后服务的功能和质量提出了明确的要求，特别提到‘不得利用课后服务时间讲新课’。这将作为教学工作纪律来要求，违规的也应该严肃查处。

“要坚决禁止将课后服务变成集体的学科教学或者补课，如果出现这类问题，教育部门要严肃查处。”吕玉刚说。

吕玉刚谈到，做好课后服务工作，要遵循教育规律和学生成长规律，有利于促进学生全面发展。特别是要结合学校的办学特色，学生的学习和成长需求，充分调动教师的积极性和创造性，积极开发设置丰富多彩的活动项目，切实增强吸引力和有效性。

据悉，教育部要求各地各校要把学生参加课后服务的情况纳入义务教育学校质量评价体系。教育部已建立了课后服务直报系统，将定期通报各地工作进展情况。

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