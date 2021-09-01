原标题：乡村学校的未来 不能“听天由命”

近日，一位朋友向我诉苦，说他侄女新学期想从乡镇转学去县城就读。按理说，学生跨区域流动，实乃人之常情。但是，学生就读学校的校长听闻消息后，驻守学生家里，许诺免除学生及其弟弟的学杂费、配备最好师资进行重点培养，苦口婆心地挽留甚至哀求，两天两夜不走。都是乡里乡亲的，学生家长最后只得放弃孩子转学的念头。

后面我进一步了解到，该生成绩优异，日后考上市里的重点高中是大概率事件，户籍地学校当然想“肥水不流外人田”。校方此番举动之目的非常明白：上级主管部门对各级学校的资源投入与重视程度，很大程度取决于学生的数量与质量，学生数量越多，拿到的办学经费越多；培养的优质学生越多，相关绩效与奖金越高。

我对于校方的做法深表理解和同情，面对残酷的生源大战，他们也很无奈。

快速城镇化背景下，乡村优质教师与学生纷纷进城，司空见惯。广大地处偏远和基础薄弱的乡村学校该怎么办？我以为，这不应该“听天由命”“听之任之”。

教育在乡村发展进程中的基础性地位应该被充分认知。这里指的是乡村的“在地性”教育，即乡村学校培养乡村的孩子，促其成才成梁。乡村教育事关乡村青少年的成长与发展，是乡村未来发展之所系，其意义举足轻重。只有深刻认识到这一点，后续政策和资源的倾斜与落地才能兑现，“乡村振兴，教育先行”才能落到实处。

通过发挥乡村学校的特色，能让其成为学校与社区的综合性平台。相比城镇学校，乡村学校有一些独特性，如部分教师自小就在农村出身和长大，对农村有相对深刻的认知与强烈的归属感；乡村学生在劳动历练、孝敬老人、报恩感恩等知识与品德培养方面更具优势；乡村学校与乡村社区有着更紧密的天然联系，学校在服务乡村方面能发挥更大作用。

具体而言，乡村学校也是社区学校，可以成为为村民所用的公共空间。比如，面向村民开展种植技能培训、传授防骗技术、组织文体活动，乡村学校都可以参与其中。换言之，乡村学校的功能不止于向在校学生传授书本知识，还能有效链接学校与乡村社区、夯实村民及乡村自主发展能力、提高村民生活满意度与幸福感。

乡村学校的劣势并不是必然的。各级政府要切实加大对乡村学校的投入，实现对乡村学校投入的倍增计划，在教师待遇、进修培训、职级晋升、住房等方面给予更多实质性支持，让乡村学校留得住教师，吸引更多人加入乡村教育行列；让乡村学校留得住学生，学生在乡村也能享受高质量的教育。同时，鉴于乡村学校可以承担多种功能，可以将乡村学校建设经费与乡村基础设施、农家书屋、环境整治等相关经费进行统筹考虑，从而集中财力和资源高标准建设乡村学校。

为推进城乡教育资源的互通与融合，要严格执行校长及教师的跨区域轮岗制，让优质教育资源覆盖更多乡村学校。城乡学校开展“结对子”工程，教师之间、学生之间做到经常性沟通与交流，互相学习，取长补短，共同进步；可以聘请从乡村走出去的企业家、创业者、公务员、科研人员等作为校外指导老师，经常回家给乡村青少年上课和讲座，传经送宝，指点迷津。

乡村发展特别是乡村教育，仍然是我国现代化进程中的短板。在共同富裕及教育公平的新政下，乡村教育不应被遗忘。（姚华松）

(责编：温璐、熊旭)