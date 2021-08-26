原标题：批准恢复的线下学科类培训机构名单将及时公布

距离8月17日本市发布《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》过去一周左右，备受瞩目的“双减”工作进展如何？在昨天上午的发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕对全市“双减”工作推进情况进行了说明，按照有关要求，本市将及时公布“白名单”，即已批准恢复线下学科类校外培训机构名单。按照现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构的要求，本市民政部门也将做好校外培训机构的非营利性法人登记管理工作。同时，本市市场监管部门也加大执法力度，严厉查处校外培训机构无证办学等违法行为。

各区将分批公布已批准恢复

线下学科类校外培训机构名单

李奕介绍，在风险防范处置方面，市级专班制定了防风险处置方案和纠纷调处工作措施，明确加强政策解读、有序维护各方利益、加强部门协同联动等。中国民办教育协会还成立校外培训矛盾纠纷诉前调解中心，对校外培训中出现的和学员、职员以及第三方的矛盾纠纷进行诉前调解。

对于已批准恢复线下学科类校外培训机构名单，即“白名单”也将及时公布。李奕表示，按照资金监管、办学许可、疫情防控、行为规范、办学标准等相关要求（即“1+1+3”：资金监管+办学许可证+《校外培训机构常态化疫情防控工作指引》《校外培训机构行为规范》《北京市民办教育培训机构办学标准(暂行）》)，本市持续加强学科类校外培训机构规范管理，各区教委将分批向社会公布已批准恢复线下学科类校外培训机构名单。

学科类培训机构开展“营改非”

不得以营利为目的

市委社会工委委员、市民政局副局长赵学刚在发布会上介绍，按照中办国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构”，即“营改非”，按照“双减”市级专班工作方案，市民政局主要负责做好校外培训机构的非营利性法人登记管理工作。

赵学刚表示，民办非企业单位法人登记主要有四个程序，申请、审查、核准、发证。登记为民办非企业单位的，不得以营利为目的，不得向出资人、设立人或者成员分配利润，同时必须严格按照章程开展活动，按时参加年度检查，主动接受业务主管单位和登记管理机关的管理。

对无证办学违法行为立案141件

市市场监管综合执法总队副总队长、督办贺捷在发布会上介绍了监督检查情况。为严格落实中央和市委“双减”工作决策部署，该部门集中力量加大执法力度，严厉查处校外培训机构无证办学、发布违法广告、价格欺诈等违法行为。

贺捷表示，今年以来，全市市场监管部门查办了一些典型案件，北京市市场监管综合执法总队对学而思、新东方、高思、跟谁学4家机构分别给予50万元或70万元罚款的行政处罚，对作业帮、猿辅导2家机构分别给予250万元顶格罚款的行政处罚，并进行集中曝光。朝阳区市场监管部门对北京学大信息技术集团有限公司虚假宣传、发布违法广告、价格欺诈等违法行为作出罚款123.5万元的行政处罚。

截至目前，全市各级市场监管部门共出动执法人员18218人次，检查线下培训机构9996家次，检查线上培训机构2107家次，接收教育部门移转线索182条，与教育等部门开展联合执法228次，累计立案586件，结案233件，处罚172件，罚没款共计1534.54万元。

中央、北京市“双减”意见出台后，市场监管部门将查处无证办学违法行为、关停无证办学校外培训机构作为执法重点，会同教育行政部门对违反《民办教育促进法》相关规定无证办学违法行为立案141件，责令北京天朗气清教育咨询有限公司、北京启迪先行教育咨询有限公司门头沟分公司、悠然顽石（北京）科技有限公司、北京博师京誉教育咨询有限公司、北京佰艺霖科技有限公司等63家无证培训机构停止办学，并处罚金311.33万元。（记者 蒋若静 武文娟）

(责编：温璐、郝孟佳)