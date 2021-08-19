原标题：体育家庭作业“上线”，学生这个暑假能得几分？

假期即将结束，孩子的暑假作业做完了吗？

为了强健孩子体魄，在此前各地探索的基础上，今年4月教育部办公厅等15部门印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021—2025年)》，提出“全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度”。

这个暑假是新规出台后的第一个假期。这份特殊的作业，学校有没有“安排上”？孩子做了些啥运动？这份新作业又能得多少分？

为此，记者面向京、津、晋、豫、闽、粤、辽7省市小学生家庭发放体育暑假作业调查问卷，覆盖城乡小学一至六年级小学生，截至发稿时收回问卷1449份。管中窥豹，记者发现了不少有趣的现象。

这份新作业什么样？

不久前，记者面向城市、乡镇、农村地区的小学生家长群发放问卷，截至8月中旬回收问卷1449份。其中，城市占43.82%，乡镇占21.53%，农村占34.65%；男生家长占53.49%，女生家长占46.51%。一至六年级各占12%至21%不等。

记者分析问卷并采访部分家长和老师发现，面对这份“新作业”，各地小学生的表现差异不小。

——46.17%的学校没有布置体育家庭作业。记者发现，部分地区仅下发了指导性文件，但未对学校家庭体育作业作强制要求。

一位中部地区小学校长说，学校里大多是农村孩子，平时跑跑跳跳，没必要布置体育作业。但一位李姓家长反映，现在农村孩子也娇气了，“喜欢下河玩水爹妈不让下，又不愿顶着日头干活，天天闷在家里看电视、玩手机。”

——跳绳成体育作业最大热门。在有体育家庭作业的孩子中，这个暑假有高达71.41%的小学生的体育暑假作业中有跳绳一项，其次是跑步(60.26%)以及球类等户外活动(45.13%)。

“这体现了考试指挥棒的作用。”山西省临猗县西关小学校长张鹏飞说，近年来跳绳被很多地方列入升学必考科目，跳绳培训的刚需也被全面激活，体育作业中该项必然占到很大的比重。

——体育家庭作业，窝在家里做。问卷结果显示，52.69%的小学生在家里运动。这合适吗？

天津丝路国际康复研究院研究员、原国家游泳队队医鲁建东认为，家中环境相对狭小，空气流通不畅，小学生运动效果欠佳，“最佳运动场所是室外，视野开阔，保护视力，充足的阳光也对利于骨骼成长。”

不过，在家里运动也实属无奈。问卷数据显示，仅有13.85%的小学生在专业运动场馆锻炼。天津市一所小学的体育教研组组长梁林林说：“镇上只有一处规范的体育场，到了晚上挤满了人，想带孩子跑步都没有空跑道。”

体育作业怎么收？

教育部不久前印发《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》强调，保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间。

——小学生运动时间不足。小学生现实中运动多长时间呢？问卷显示，在有体育家庭作业的小学生中，学校要求锻炼时长超过1小时的不足15%，有将近一半的小学生运动时长要求在30分钟以内；没有布置体育家庭作业的小学生中，每天运动超过1小时的只占16.44%，高达4成的小学生“没有固定的锻炼时长”。

“从走访情况来看，这基本属于‘放羊’了，想起来就运动，想不起来就算了，很难达到坚持锻炼的效果。”山西省一位小学班主任说。

——学校“收作业”机制难落地。从问卷结果来看，学校督促学生完成作业的方式有提交文字回执、上传图片视频、小程序上“打卡”等。然而天津一位小学教师发现，有些家长只是“一签了事”，没有督促孩子进行日常锻炼。同时，有超过30%家长反映，学校对完成情况“无硬性要求”。

山西省襄汾县第三小学校四年级班主任柴新艳认为，对于这份新家庭作业，学校应该起到督促的责任，积极探索有效的监督和鼓励方式，让孩子爱上运动。

——不少家长表示非常满意。不过，布置了体育家庭作业的家庭中，家长对孩子体育暑假作业完成情况打分的平均分达到4.19分，47.82%的家长打出“非常满意”的满分(5分)。

运动1小时以上的15%左右，为何半数家长仍非常满意？除了家长的“鼓励分”外，这也反映出深层次问题。21世纪教育研究院院长熊丙奇认为，一些家长仍然沉浸在“应试体育”思维中，得分看得重，对孩子体质却不上心，对体育家庭作业容易满足，甚至帮孩子弄虚作假得“高分”。

如何让小学生“动起来”？

今年公布的《2020年天津市中小学生体质健康监测报告》显示，超八成男生上肢力量缺乏，天津市小学生肥胖率超过20%。这凸显了体育家庭作业的重要性。北京师范大学体育与运动学院教授甄志平说，寒暑假是保持和提升小学生体能的重要时段，不应忽视其作用。

专家呼吁，学校要重视体育家庭作业，全面落实教育部要求。甄志平认为，可以探索开发一些小程序、并与简单的可穿戴设备结合，帮助孩子在安全可控的情况下锻炼，运用信息化手段指导并督促家长和学生形成按时锻炼的习惯，解决家长难陪同、填表“走过场”等问题。

在专业运动场馆有限的情况下，不少家长呼吁开放更多运动场地。比如，学校可以开放操场、运动馆，方便孩子在假期中锻炼；公园、社区可以增添或改造面向儿童的运动设备和场地，方便孩子进行有氧运动等。

更重要的是，家长对孩子体质要上心。梁林林、天津市岳阳道小学德育主任刘嫄等建议，家长自身要养成体育锻炼的习惯，为孩子营造良好的运动气氛，配合学校教师督促孩子进行校外运动；此外，学校也可以在开学后通过开展体育比赛、课堂分享等方式来督促学生保持锻炼热情。 (本报记者王井怀、刘惟真 实习生刘佳妮参与采写)

(责编：郝孟佳、熊旭)