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国务院教育督导办：对各地落实“双减”情况建立半月通报制度

2021年08月11日18:06 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月11日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，为督促各地切实贯彻落实中办国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，国务院教育督导委员会办公室日前印发专门通知，拟对各省“双减”工作落实进度每半月通报一次。

《通知》明确，各省自2021年8月30日起，每月15日和30日前，报送“双减”工作落实进度，国务院教育督导委员会办公室在汇总分析后形成专项督导半月通报。通报重点是各地作业时间达标学校情况、课后服务时间达标学校情况、学科类培训机构压减情况、违规培训广告查处情况和群众举报问题线索核查情况等。

《通知》强调，为加大工作督促力度，推动问题及时整改，国务院教育督导委员会办公室将建立“双减”曝光台，对该落实、能落实而不落实的工作，或经多次通报仍整改不到位的典型问题，直接在媒体上曝光，并依据《教育督导问责办法》启动相关问责程序。

记者注意到，近期，多地已发布“双减”细则，围绕治理校外培训和提升校内教学质量等，推进“双减”进程。作为全国试点城市，北京、广州、成都、郑州等地已经明确要求，停止暑期培训机构学科类培训，不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构。

(责编：郝孟佳、秦华)

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