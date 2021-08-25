人民网北京8月25日电 （记者孙竞、郝孟佳）2021年秋季学期来临之际，全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，出入境和人员往来受限，不少学生面临求学困境。教育部今天表示，继续支持以中外合作办学等方式缓解疫情影响下我学生出国学习困难。

教育部表示，继续支持部分中外合作办学机构和项目以及内地（大陆）与港澳台地区合作办学机构和项目（以下简称合作办学机构和项目）通过自主招生，缓解疫情影响下我学生无法出国学习的困难。

教育部要求，相关合作办学机构和项目在保证教育公平的前提下，发挥合作办学特色，以双向选择、择优录取方式，为学生提供国内求学机会。

记者了解到，此次自主招生不纳入国家统一招生计划，不占用高校原有招生指标，对高校其它各类招生不产生影响。目前相关省级教育行政部门及高校已陆续启动招生工作。

此外，教育部还将继续支持相关高校在确保教育公平的前提下，以校际交流、委托培养等学分互认形式，接收出国留学生短期就读，为其提供国内学习平台。

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