原标题：教育部等八部门发布通知规范“公参民”学校招生考试

本报讯 记者从教育部获悉，近日，教育部会同中央编办、国家发展改革委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、自然资源部、住房和城乡建设部等八部门印发了通知，就规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校（以下简称“公参民”学校）进行部署，突出义务教育的公益性、公平性和人民性，理顺“公参民”学校体制机制，提出，公办学校不得以民办义务教育学校的名义开展选拔招生或考试招生，民办义务教育学校不得以公办学校或者公办学校校区、分校的名义招生，也不得以借读、挂靠等名义变相违规招生。

通知明确，规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的工作重点是：公办学校单独举办的“公参民”学校，公办学校与地方政府及相关机构合作举办的“公参民”学校，公办学校与其他社会组织、个人合作举办的“公参民”学校。

通知要求，要着力理顺“公参民”学校的体制机制，针对“公参民”学校的不同类型，设定不同路径，突出因校制宜，强化分类指导，力求平稳推进。各地要科学编制区域义务教育发展规划，增加优质公办义务教育资源供给，以科学规划引领科学发展。

通知指出，要全面规范公有教育资源的使用。公办学校投入民办义务教育学校的国有资产，应当符合国有资产使用管理规定。公办学校要增强品牌保护意识，规范使用学校名称和简称，民办义务教育学校不得利用公办学校品牌开展宣传或其他活动。

通知强调，各地要切实提高政治站位，把规范“公参民”学校作为重要政治任务，成立工作领导小组，稳慎有序推进。各公办学校要强化政治担当，落实主体责任，切实完成各项工作部署。（记者 樊未晨）

(责编：温璐、熊旭)