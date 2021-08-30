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遭遇培训机构“退费难”怎么办？教育部公布举报平台

2021年08月30日16:59 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月30日电 （记者孙竞）“培训机构单方面取消所有课程，我孩子剩余91节课，我们要求退费，目前承诺的退款到账日也已逾期，又声称要排队，不肯给出具体退费期限。”日前，北京一位家长在人民网“领导留言板”上留言，表示遭遇了校外培训“退费难”的问题。

记者查阅人民网“领导留言板”发现，最近一个月内，通过人民网“领导留言板”反映校外培训超期收费、“退费难”问题的留言超过4000条。甚至有家长投诉，个别培训机构卷钱跑路，人去楼空，至今无法联系上。

教育部教育督导局一级巡视员胡延品今天表示，面对虚假宣传、“退费难”的问题，家长可以向“双减”管理监督平台举报，也可以向当地的职能部门反映。对卷钱跑路等严重侵害家长权益的问题，国务院教育督导委员会办公室将实行挂牌督办，由国务院督导委员会办公室给省级人民政府办公厅印发督办通知，督办的结果向社会公布。

胡延品说，国务院教育督导委员会办公室将及时发布缴费风险提示，提醒家长不预缴超期超时长的培训费用、提防虚假宣传和缴费折扣陷阱。同时，督促相关部门加快推进第三方资金监管，防止退费难和机构卷款跑路，对量大面广的退费难问题，将按属地管理原则进行督办。

记者了解到，目前，国务院教育督导委员会办公室在“微言教育”“中国教育督导”微信公众号和“中国教育发布”客户端开设举报专栏，受理群众对学生作业负担重、学校未依规开展课后服务和校外培训机构无证照培训、虚假宣传、超标超前培训、超期预收费、违规高收费、退费难等问题的实名举报。

下一步，国务院教育督导委员会办公室将分省归集有效举报问题线索，印发督办通知，按属地管理原则要求相关省份核查处理。对群众反映强烈的典型问题，国务院教育督导委员会办公室将组织国家督学和有关专家进行实地核查，并向社会公布核查情况。

(责编：李依环、熊旭)

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