原标题：高校电子学生卡首发 北交大率先试点

本报讯（记者 刘洋）9月初，首都高校陆续迎来秋季新学期。北京青年报记者昨日从北京一卡通公司获悉，为顺应移动支付潮流，响应市教委提升对学生群体服务水平的要求，一卡通公司将为符合条件的高校在校生免费配发集身份识别、乘车优待、市政交通一卡通等多重功能于一体的“北京市电子学生卡”，其中北京交通大学率先试点应用。

据介绍，与实体学生卡一样，电子学生卡乘坐北京地面公交常规线路（不包括市域内的旅游观光、快速直达、定制公交等多样化服务线路）时，也可享2.5折乘车优惠。符合条件的高校在校生可通过支持NFC功能的智能手机在线开通，具体方法为：登录最新版“北京一卡通”APP并确保已开通过手机一卡通（卡面需带有“交通联合”标识），再在“手机一卡通”中选择“添加一张电子学生卡”，按页面提示输入学校、姓名、学号、证件号等信息进行实名认证，待认证完成后原手机一卡通即可成功升级为电子学生卡。

需要注意的是，同一学生身份信息只能开通一张使用状态正常的电子卡或实体卡，如申领人之前办理过高校学生卡实体卡，在开通电子卡后，原实体卡中的交通一卡通功能将不可再进行充值或延期操作。如后续需重新使用实体卡，可办理电子学生卡退卡并重新补办实体卡。此外，电子学生卡还可在全国已实现交通一卡通互联互通的城市刷卡乘坐公交、地铁等，也为学生假期返乡后乘坐当地公共交通提供了更多便利。

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