马亮

原标题：完善国家助学贷款政策，让更多学生安心求学

9月1日召开的国务院常务会议，要求进一步强化和完善国家助学贷款政策，让更多家庭经济困难的学生可以安心求学。

由会议内容可知，政府自今年秋季学期起提高国家助学贷款额度，将本专科生和研究生的每生每年最高贷款额度分别提高至12000元和16000元，由国家财政对学生在校期间的贷款利息进行全额补贴。过去本专科生的最高贷款额度为8000元，此次调整使其达到了此前研究生的水平。

与此同时，会议还提出由国家财政继续对助学贷款承办银行给予一定比例的风险补偿，并合理调低补偿比例。除了助学贷款以外，会议还要求学校努力提供更多勤工助学机会，多渠道缓解学生的后顾之忧。

国家助学贷款可以说是很多大学生人生中的第一笔贷款。国家助学贷款政策是促进教育公平的重要措施，自推行以来，许多大学生从中受益，从而改变了自己的人生。但是，随着学习生活成本的节节攀高，原有的国家助学贷款额度已不能覆盖大学生在校期间的必要支出费用，这个缺口也在一定程度上影响了一些大学生的学习心态。因此，需要进一步提高贷款额度，使本专科生和研究生都能体面地在校生活和学习。

一些发达国家的大学学费和生活费较高，大学生和研究生往往不得不贷款完成学业。但是，数额庞大的贷款和越滚越大的利息，使得很多人在多年后都无法按期还清校园贷款。相对来说，我国大学的学费较低，适当的助学贷款就可以使很多家庭经济存在困难的学生得以完成学业。

在提高助学贷款额度的同时，也要进一步提升各类助学政策的精准性和有效性。在目标人群方面，特别要对“双一流”高校以外的高校加大力度和扩大覆盖面。相对来说，“双一流”高校的各类奖助学金和勤工助学机会更多。“双非”高校特别是民办高校的学费较高，国家和学校的补贴较少，大学生对助学贷款等政策的需求更强。对这些学校家庭经济困难的本专科生和研究生实现国家助学贷款的全覆盖，并提高贷款额度，有利于学生安心学习。

此外，要尽可能通过大数据等方式精准助学。本专科生和研究生的家庭经济是否困难，不应简单通过学生及其家庭自我证明的方式进行，也不应广而告之而使自尊心强的学生感到难堪。近年来，一些高校通过一卡通和食堂就餐等数据来精准识别家庭经济困难学生，并通过不公开方式直接将资金打入学生卡的方式，取得了较好成效。

高校应在助学贷款的基础上增加其他勤工助学机会，使家庭经济困难的本专科生和研究生能够通过自己的才智和劳动付出改善在校期间的生活状况。勤工助学不仅可以缓解学生的经济压力，也能够使学生更早接触社会生活而更快成熟起来。高校应在校内多挖潜，在校外多联系，创造更多勤工助学岗位。

（作者：马亮，系中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、公共管理学院教授）

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