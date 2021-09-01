原标题：北京中小学生“上学晚了”“放学迟了”

9月1日，北京市140万名中小学生开启新学期的学习生活。

1个月前，中央出台“双减”政策（减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担——记者注）。作为首批试点城市，北京市已于日前出台北京版“双减”政策。今年的秋季学期是“双减”政策实施后的第一个学期。

新学期开始后，北京市如何将“双减”政策落实到位？北京市各中小学的教育教学工作将有哪些新的变化？今天，北京市召开第三场“双减”工作新闻发布会，介绍全市新学期的一系列措施。

“上学晚了”背后是日常教学回归课堂

北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕在发布上介绍，从新学期起，北京义务教育学校将调整学生上课时间，小学上午上课时间一般不早于8:20，中学一般不早于8:00。

“校内提质增效是推动‘双减’取得实效的根本之策。”李奕说，时间调整的背后是切实推动校内教育教学减负提质。

从新学期起，北京市义务教育阶段学校教育教学工作重点是推动日常教学回归课堂，回归教育规律和知识规律，塑造良好的教育生态。

在规范教学秩序方面，北京市要求各学校严格执行教学计划，小学一年级必须坚持“零起点”教学，各年级都要严格按照教学计划开展教学。学校不得利用晨检、午检和自习课进行学科教学，不得利用寒暑假、周末、法定节假日组织学生开展任何形式的集体补课。义务教育学校严禁组织任何形式的分班考试，不允许分重点班、实验班。

在提高课堂教学质量方面，北京市强调“基本”两个字，要求各中小学校落实教学基本要求、基本规范和基本规程，提升学生在校学习效率。科学做好幼小、小初衔接，遵循学生认知与成长规律，关注个体差异，切实提高教学质量。

在减轻学生作业负担方面，北京市要求各学校加强学科组、年级组作业统筹，合理调控作业结构，做到班级、年级作业公开，总量控制。教师对学生的作业要做到“全批全改，及时反馈”，根据学生作业情况调整改进课堂教学工作。不要求家长检查批改作业，不要求学生自批自改作业。要降低考试压力，改进考试方式，考试成绩呈现实行等级制。

部分家长担心作业和考试都减少了会降低学校的教学质量。李奕对此表示：“作业和考试数量并不是简单的、机械的减少。减掉的是那些机械重复的、惩罚性的、低效率的作业和考试，通过‘减’要达到优化作业和考试的质量和结构的目的，所以减掉的是低端的产能，留下来的是更高效、更有针对性、更具有诊断性的作业和考试。”

“放学迟了”背后是“升级版”的课后服务

李奕介绍，开学后，北京市中小学校每天至少要提供两小时的课后服务。对个别确有需求的学生，学校可在和家长协商一致的基础上，适当延长课后服务时间。

2018年以来，北京市曾要求义务教育学校全面启动课后服务，着力帮助家长解决放学后接管学生的困难。李奕介绍，此次北京“升级版”的课后服务可以用4个关键词概括：面向人人、整体设计、提高质量和突出重点。

“全市所有义务教育阶段学校，包括民办学校都要开展好课后服务。”李奕说，学校要向全体学生提供菜单式课后服务项目和内容，供学生自愿选择，而且从周一到周五每天下午学校都要提供课后服务。

为了丰富课后服务内容，北京市要求各学校在充分调研的基础上，根据学生学习和成长需求整体规划、系统设计课后服务内容，结合办学特色，统筹开展课业辅导、体育锻炼、综合素质拓展等丰富多彩的课后育人活动。

特别在组织开展体育锻炼方面，北京市提出，学生当天没有体育课的，要在课后服务时间段安排参加体育锻炼。

但课后服务并不是纯粹的“托管”，北京市强调，课后服务还要做好学生对课业答疑和辅导。“学校安排各学科优秀骨干教师，打破班级、年级界线，对学生进行个性化、针对性的课业辅导，对学习有困难的学生进行补习辅导，为学有余力的学生拓展学习空间，同时组织优秀教师开展在线互动交流答疑。”朝阳区委教育工委副书记、区教委主任肖汶说。

此外，北京市西城区将整合区属的12家少年宫、科技馆等校外教育资源，为区域内学校提供课后服务课程菜单，满足学生个性化、多元化的需求。（记者 樊未晨）

(责编：温璐、熊旭)