原标题：北京新学期，学生课后做点儿啥

八月三十一日，北京小学广外分校的老师在校门口为忘记戴口罩的学生佩戴、整理口罩。新华社记者 张玉薇摄

8月31日，在新学年正式开始前一天，北京市再次举办新闻发布会，详细介绍“双减”工作以来的具体进展。北京市教委新闻发言人李奕就社会关注度颇高的课后服务项目等问题，解答记者提问。本次发布会聚焦“双减”工作，以提高校内服务质量，吸引学生回归校园为重点。

确保“零起点”教学不打折扣

一年级刚上课，老师就先问谁学过。随着北京“双减”的持续深入推进，曾经最令家长担心的情景将彻底成为过去时。

李奕表示，新学期，北京市教育教学工作的重点是推动日常教学回归课堂，回归“零起点”，回归教育规律和知识规律，塑造良好的教育生态。

在规范教学秩序方面，义务教育学校按规定安排教学时间，小学上午上课时间一般不早于8时20分，中学一般不早于8时。学校不得利用晨检、午检和自习课进行学科教学，不得利用寒暑假、周末、法定节假日组织学生开展任何形式的集体补课。义务教育学校严禁组织任何形式的分班考试，不允许分重点班、实验班。

今后，北京中小学生的所有书面作业，老师都将坚持全批全改、及时反馈，根据学生作业情况调整改进课堂教学工作。不布置机械重复、惩罚性作业，不要求家长检查批改作业，不要求学生自批自改作业。加强作业设计指导，系统设计符合学生年龄特点和学习规律、体现素质教育导向、涵盖德智体美劳全面育人的基础性作业，鼓励布置分层、弹性、个性化作业，切实提高作业质量和针对性。

发布会上，北京部分区和学校也发布了相应的作业减负措施。

北京市西城区教委主任王攀介绍，西城区将充分发挥区教育研修学院、区教育科学研究院的作用，将作业设计、布置、指导、反馈、应用及管理机制纳入研究领域，切实提升作业管理水平。

北京市朝阳区教委主任肖汶则表示，将通过对义务教育学校作业的科学设计，力争做到小学生作业不出校门，初中生作业大部分在校内完成。

新学期，北京各中小学校将普遍通过线上线下等方式公示学生作业，并要求教师及时反馈，强化面批面改，定期下发作业质检报告，努力做到“减量不减标，减时不减效，减负不减质”。在考试评价方面，将进一步降低考试压力，改进考试方式，使考试成绩呈现实行等级制。

四大关键词详解课后服务要义

自2018年起，北京在义务教育学校全面启动课后服务，着力帮助家长解决放学后接管学生的困难，取得一定成效。新学年，在“双减”背景下，北京市即将推出升级版义务教育课后服务。

李奕表示，了解此次升级版课后服务可以从四个关键词入手——

关键词一：“面向人人”，课后服务对象是义务教育阶段学校（包括民办学校）全体学生，所有学生均可平等参与课后服务；

关键词二：“整体设计”，从学校教育教学的整体调度出发，真正将课后服务的保障与设计纳入全校教学计划中，增强课后服务的“存在感”；

关键词三：“提高质量”，课后服务并非敷衍了事，而是坚持五育并举，以学生需求为导向，切实增强课后服务对学生的吸引力；

关键词四：“突出重点”，设计丰富多样的课后服务种类，尤其以做好课业答疑、辅导、巩固和提高为重中之重，使学生的学习活动回归校园。

为学生提供“菜单式”课后服务

据了解，围绕课后服务的时间和内容这两项家长和学生十分关心的问题，北京市已经设计了一整套实施方案。

在时间方面，周一至周五每天下午都要开展课后服务，至少2小时。对个别确有需求的学生，学校可在和家长协商一致的基础上，适当延长课后服务时间。

李奕特别强调，各学校需在丰富课后服务内容形式方面下功夫。要主动做好家校沟通，在充分调研的基础上根据学生学习和成长需求设计课后服务内容，开展课业辅导、体育锻炼、综合素质拓展等丰富多彩的课后服务活动。

课业答疑和辅导是课后服务的重点内容，李奕表示，课后服务的答疑、辅导将打破班级、年级界限，充分促进优秀教师的校内校际流动，帮助薄弱学生解决学习漏洞，同时也可以面向学有余力的学生拓展学习空间。

在体育锻炼方面，北京各中小学要保证每位学生每天1小时的体育锻炼时长。当天没有体育课的学生，必须在课后服务时间段安排参加体育锻炼。

在综合素质拓展类活动方面，设置德育教育、学科讲座、劳动实践、艺术教育、科普活动以及社团、兴趣小组等活动。以学生兴趣为出发点，向学生提供“菜单式”的项目和内容，供学生自愿选择。

王攀介绍，西城区将利用“互联网+”，打通西城数字学校、少年宫、科技馆、美术馆等校外教育单位线上平台，探索建立西城区课后服务线上平台。

而在海淀区中关村第三小学，新学期学校将开设学业辅导、体育活动、劳动技能、经典阅读、兴趣选修课、班队会等六大板块课程。

发布会最后，李奕坦言，家长和同学们对新学期的新变化有很多期待，这不只是家长和同学们的期待，更是学校、老师的努力方向。北京市教育主管部门特别希望家长、老师、同学们能够意识到这种变化，主动加强沟通，找到服务孩子成长的最优内容和最佳方式。（记者 董城 通讯员 赵伊纯）

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