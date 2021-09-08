人民网北京9月8日电 （记者孙竞、李依环）记者从今天上午召开的教育部新闻发布会上获悉，根据最新统计数据，我国教师总数已经达到1792.97万人，比上年增加60.94万人，增长3.52%。其中，特教教师增加6.11%，幼儿园教师增加5.44%，高校教师增加5.34%。

教育部教师工作司司长任友群介绍，“特岗计划”今年拟招聘特岗教师8.43万人，实施16年来，已为中西部地区乡村学校补充特岗教师103万人。中小学“银龄讲学计划”（下称“银龄计划”）自2018年实施以来，已招募近1万名退休校长、教师到农村义务教育阶段学校讲学。今年“银龄计划”将继续面向社会招募4500名退休校长教师，到中西部18个省份和新疆生产建设兵团支教讲学。

记者了解到，2020年，教育部实施高校银龄教师支援西部计划，从61所部属高校选派银龄教师146名支援西部。任友群表示，今年继续选派退休教授、副教授到西部高校支教支研，支援高校扩大到75所部属高校和部分部省合建高校，受援高校扩大到10所，选派名额增至300余名。

任友群指出，近年来，教师管理改革和待遇保障不断强化，在预算安排环节实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的目标。截至2020年底，中西部22个省份725个原连片特困地区县全面实施了乡村教师生活补助政策，覆盖约8万所乡村学校，受益教师129.8万人，人均月补助额375元。在中央奖补政策的带动下，2020年，全国有1056个非连片特困地区县也实施了乡村教师生活补助政策，地方投入资金141.8亿元。

记者在发布会现场了解到，今年7月，9部门联合推出的中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划（简称“优师计划”），每年为832个脱贫县以及中西部陆地边境县，定向培养近万名本科层次师范生。目前，报考“优师计划”的考生十分踊跃，生源质量良好。

2010年，教育部和财政部联合启动实施“中小学幼儿园教师国家级培训计划”（简称“国培计划”），10余年来，已累计培训教师校长超过1700万人次。任友群表示，“十四五”期间，“国培计划”将按照定位精准、对象精准、内容精准、方式精准、评价精准的原则，重点支持中西部欠发达地区农村骨干教师校长培训，计划培训教师校长不少于400万人次。

据悉，下一步，教育部还将会同有关部门推出新时代“强师计划”，为构建高质量教育体系奠定坚实的师资基础。

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