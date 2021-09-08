孙竞、冷佩遥（实习生）、郭睿（实习生）

人民网北京9月8日电 今天上午教育部举行的新闻发布会上，中宣部宣传教育局副局长冷志明公布了2021年全国教书育人楷模名单，李红霞、张万波等10位教师入选。

据悉，这10位全国教书育人楷模，涵盖了高教、职教、中小学、幼教、特教等各级各类教育，同时兼顾了地域、民族、性别、年龄等因素，既有高校勇攀科研高峰的领军拔尖人才，也有在乡村默默奉献的一线教师，他们牢记为党育人、为国育才使命，坚决贯彻落实立德树人根本任务，模范践行“四有好老师”标准，努力当好“四个引路人”，始终坚守“四个相统一”，做学生为学、为事、为人的示范，贡献突出，事迹感人。

李红霞：呕心沥血育栋梁 教育扶贫勇担当

图为河北省石家庄外国语学校党总支副书记、教师李红霞。（图片来源：教育部）

李红霞，女，汉族，1972年10月生，中共党员，河北省石家庄外国语学校党总支副书记、教师。从教27年来，她始终坚守在思政课堂第一线，创新思政教学方式，以党建带团建、带队建，打造了幼小初高“四阶梯”育人理念、课程体系、活动体系衔接的“三衔接”思政教育模式。她实施创新人才培养模式改革，形成了“四自主·四环节”新模式。

她倾情教育扶贫，7年来坚持深入山区送教，带领团队累计送教送培17.75万课时，惠及6县31乡镇5万多个家庭，学校因此获评“全国脱贫攻坚先进集体”。她热心慈善，将第三届明远教育奖的10万元奖金全部捐给山区学校。曾获河北省五一劳动奖章、河北省三八红旗手、河北省学校思想政治教育先进工作者等荣誉。

张万波：山城乡村里无私奉献的“小个子”教师

图为辽宁省本溪市本溪满族自治县第五中学教师张万波。（图片来源：教育部）

张万波，男，满族，1973年2月生，中共党员，辽宁省本溪市本溪满族自治县第五中学教师。他扎根乡村教育24年，在艰苦的条件下，坚持教书育人，用耐心和爱心教会农村孩子学习知识、学会做人。

2009年晋升高级职称后，一直从事着毕业班的数学教学和教务主任的工作，多年担任班主任工作。他热爱学生，视生如子，潜心钻研业务，课堂上关注每一个学生，不放弃每一个学生，深受学生和家长的喜爱和尊敬。他多次担任师德报告团、专家型班主任论坛主讲人，积极分享扎根乡村的教育教学做法。曾获全国优秀教师等荣誉。

王丹凤：弦歌不辍勤耕耘 德技并修育匠才

图为黑龙江省牡丹江市职业教育中心学校教师王丹凤。（图片来源：教育部）

王丹凤，女，汉族，1966年10月生，中共党员，黑龙江省牡丹江市职业教育中心学校教师。工作31年来，她始终扎根在教育教学第一线，致力于教学改革，承担了现代学徒制改革、校企合作基地、实训室建设等大量工作。近10年，她担任酒店专业省级技能大赛指导教师，经常辅导学生到深夜，不计报酬，培养的学生多次获得省市奖励。

新冠肺炎疫情期间，她创新开展线上教学，课例获学生点赞1万多次，获评省级优秀课例。她注重培养年轻教师，在全省职教活动周、中小学职业启蒙、劳动实践教育、礼仪操的创编等工作中，培养了一批又一批年轻教师。曾获黑龙江省模范教师、黑龙江省教学名师等荣誉。

叶海辉：“游戏大王”让更多的孩子爱上体育

图为浙江省玉环市坎门海都小学教师叶海辉。（图片来源：教育部）

叶海辉，男，汉族，1971年11月生，中共党员，浙江省玉环市坎门海都小学体育教师。他扎根海岛教育27年，爱教乐学，勇于创新，为边远海岛教育默默奉献。他创编体育游戏近2000例，制作80余种4200多件体育器材，让学生爱上体育课。他主持省市两级名师工作室，开设公开课及讲座300余场，受益1.5万余人。

他多次赴西藏、青海等地参与乡村支教，助力西部地区教师发展。新冠肺炎疫情期间，他制作40多节中小学生居家体育锻炼指南课程，打造6节“居家锻炼、战疫必胜”课程，其课程在学习强国上推广，点击量高达700多万次。曾获全国优秀教师、浙江省特级教师等荣誉。

周义朋：扎根戈壁深处的“红柳”

图为东华理工大学核资源与环境工程技术中心教授周义朋。（图片来源：教育部）

周义朋，男，汉族，1974年9月生，中共党员，东华理工大学核资源与环境工程技术中心教授。他坚持把论文写在中国大地上，离家万里扎根新疆戈壁荒漠十五载，克服40摄氏度以上高温和零下30摄氏度严寒，每年在野外工作9个月以上，默默奉献核军工教育科研事业。他和团队攻坚克难，建成我国首个生物地浸采铀基地，为铀矿绿色开发做出重要贡献。

他把课堂搬进矿山一线，培养了一大批本科生、研究生和企业技术人才，很多毕业生已经成为核能领域的技术骨干。曾获全国岗位学雷锋标兵、江西省科技进步二等奖、感动江西教育年度人物等荣誉。

郭文艳：家园共育的探路者

图为河南省新乡市辉县市西平罗乡中心幼儿园园长、教师郭文艳。（图片来源：教育部）

郭文艳，女，汉族，1983年5月生，中共党员，河南省新乡市辉县市西平罗乡中心幼儿园园长、教师。她积极探索自然教育理念，带领团队开荒建立生态种植园，让孩子们亲近大自然，构建出适合孩子发展的园本课程。

她注重保教课程创新，带领团队开发乡土课程资源，实施生态教育，引领乡村学前教育发展。她成立了以幼儿园为依托的乡村社区大学——川中社区大学，为村民提供社区教育空间，为助力乡村振兴贡献教育人的力量。曾获河南省李芳式的好老师、河南省最美教师等荣誉。

李龙梅：让每一个盲孩子挺起胸膛向前走

图为重庆市特殊教育中心校长、教师李龙梅。（图片来源：教育部）

李龙梅，女，汉族，1964年12月生，中共党员，重庆市特殊教育中心校长、教师。她扎根特殊教育20年，勤奋钻研，开拓创新，无私奉献，打造出一支团结协作、师德高尚、业务精湛的教师队伍，帮助一批又一批视障孩子用知识立志，以技能自强，获得了有尊严的生活，320多名视障学生升入高等院校深造。

她带着全校教师坚持家访10年，累计行程3万多公里，受访学生近300人次，覆盖重庆30多个区县。她注重特殊儿童全面发展，先后组建“扬帆”师生管乐团、盲人跳绳队、啦啦操队等，促进学生身心健康，陶冶他们的情操。曾获全国三八红旗手、重庆市教书育人楷模、重庆市道德模范等荣誉。

李红波：责任与陪伴让学生看见最美的风景

图为贵州护理职业技术学院教师李红波。（图片来源：教育部）

李红波，女，汉族，1972年4月生，群众，贵州护理职业技术学院教师。因为一个扶贫的梦想，她放弃在贵阳工作的优渥环境，在癌症术后恢复的艰难时期，主动请缨到偏远的台江县中等职业学校扶贫。她倾注了热血与青春，取得职教脱贫攻坚的突出成绩。在她扶贫两年时间里，台江职校的护理专业从无到有，从有到精。

她积极推进职业教育改革，16名教师和18名学生获得全国、全省及黔东南苗族侗族自治州各类奖项。她提出了“三进三查三帮”的学生管理制度，即辅导学困生，帮助贫困生，关爱留守生，学生从厌学到主动学习，实现了困难学生零辍学。曾获全国五一巾帼标兵等荣誉。

强巴次仁：高原上绽开最美“雪莲花”

图为西藏自治区萨嘎县昌果乡完全小学校长、教师强巴次仁。（图片来源：教育部）

强巴次仁，男，藏族，1978年9月生，中共党员，西藏自治区萨嘎县昌果乡完全小学校长、教师。他从拉萨师范高等专科学校毕业后，21年来扎根边疆教书育人岗位，不计得失、任劳任怨、默默奉献。他坚持以仁爱育人，对学习困难学生，进行无条件耐心细致的辅导；对家庭困难学生，送医送鞋送衣，像对待自己的孩子一样呵护每一个学生，把爱传递给每一个学生。他高度重视教职工思想政治素质提升，坚持每周进行集体学习，不断提高教师思想政治素质和业务能力，推进全校教师争做敬业、业精、爱生、自律的优秀教师。曾获全国模范教师、西藏自治区优秀教师等荣誉。

郝跃：做一颗永不生锈的“螺丝钉”

图为西安电子科技大学微电子学院教授郝跃。（图片来源：教育部）

郝跃，男，汉族，1958年3月生，九三学社社员，西安电子科技大学微电子学院教授、中国科学院院士。他扎根祖国西部四十年如一日，深耕讲坛、潜心育人，先后培养硕士、博士毕业生370多名。他创新教育教学理念，构建了“理论课程—实践能力—创新素质”三位一体集成电路复合型创新人才培养模式，在全国多所高校推广应用，为我国关键技术领域突破培养了大批拔尖创新人才。

他先后资助多名困难学生完成学业，将获得的200万元奖金全部捐出，用于设立奖助基金。他注重科研育人，瞄准国家重大需求，带领团队推动我国在氮化物第三代半导体电子器件领域步入国际领先行列。曾获国家科技进步奖二等奖、国家级教学成果一等奖、陕西省最高科学技术奖等荣誉。

(责编：李依环、秦华)